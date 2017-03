Phim mới "Chồng ảo"

Vợ của Henry - Clare (Rachel McAdams), một nữ nghệ sĩ, người phải luôn đối diện với sự vắng mặt thường xuyên không báo trước của chồng cũng như lo lắng trước những nguy hiểm mà anh có thể gặp mỗi lần di chuyển vượt thời gian. Tình yêu đầy đam mê của họ đã vượt qua cả biển thời gian, một tình yêu không biên giới, sống mãi với thời gian và vượt qua cả cái chết...

Như một bức tranh đan xen giữa quá khứ và hiện tại, The time traveler’s wife có nhiều nét tương đồng với The Curious Case of Benjamin Button. Vẫn là câu chuyện tình cảm động của những dị nhân được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh giản dị, chân thực. Phim có sự tham gia của ngôi sao trong The notebook rachel, McAdams và hoàng tử Hector của siêu phẩm điện ảnh Troy, Eric Bana. Bên cạnh đó, ngôi sao Brad Pitt cũng là một trong ba nhà sản xuất của bộ phim này. Chồng ảo được chỉ đạo bởi đạo diễn Robert Schwentke, người khá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua bộ phim Chuyến bay kinh hoàng. Chồng ảo sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 25-9 tại các rạp của Megastar.