Phòng khám và điều trị bệnh kỹ thuật cao tư nhân đầu tiên ở An Giang

Phòng khám và điều trị kỹ thuật cao đầu tiên ở An Giang vừa khai trương do Công ty TNHH Mỹ An đầu tư với các thiết bị hiện đại.

Bác sĩ Dương Quốc Hùng, Giám đốc công ty, cho biết đây là một trong những cơ sở y tế tư nhân lớn, quy tụ nhiều bác sĩ đầu ngành tại An Giang. Công ty TNHH Mỹ An đầu tư gần 5 tỉ đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ cho khám và điều trị bệnh, với bảy khoa lâm sàng, một khoa cận lâm sàng và vài chuyên khoa lẻ. Đặc biệt nơi đây có trang bị máy siêu âm màu bốn chiều Aloka Anpha 6 của Nhật Bản với giá trên 1,4 tỉ đồng; giúp phát hiện sớm các dị tật của thai nhi, nhồi máu cơ tim, xơ cứng mạch và các bệnh lý phụ khoa... VĨNH SƠN