Phong phú tour đi Mỹ

Từ du lịch Mỹ kết hợp thăm thân...

Nước Mỹ với hơn hai triệu kiều bào Việt Nam đang sinh sống được coi là điểm đến ưu tiên số một của du khách Việt. Nhưng nếu “đơn thân độc mã” đến Tổng lãnh sự quán Mỹ để làm thủ tục xuất cảnh thăm thân nhân, cơ hội thành công của bạn rất hiếm hoi. Còn thông qua “cò môi giới”, bạn phải mất một khoản phí tư vấn không nhỏ... Một con đường thăm thân khá đơn giản, tiết kiệm song ít người biết đến đó là thăm thân kết hợp với du lịch. Lịch trình tour được Công ty Du lịch Hoàn Mỹ thiết kế đặc biệt, “chạy” suốt các tiểu bang đông người Việt sinh sống như China Town (New York), khu Eden (Washington DC), Little Saigon, khu Phước Lộc Thọ (Los Angeles)... Kết thúc tour, du khách có thể tách đoàn, đáp chuyến bay nội địa đến tiểu bang có thân nhân sinh sống và ở lại cho đến hết hạn visa (3-6 tháng) trước khi bay về Việt Nam.

... đến shopping ở Mỹ

Đối với những du khách mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, mua hàng hiệu không khó nhưng để mua được hàng hiệu giá rẻ thì phải nhờ đến kinh nghiệm của đơn vị làm tour. Mùa Big Sales ở Mỹ thường tập trung vào các dịp: lễ Phục sinh (tháng 4), lễ Quốc khánh (ngày 4-7), dịp hè với chương trình Summer Sales hay lễ Tạ ơn với chương trình khuyến mãi kéo dài từ tuần thứ ba của tháng 11 đến mùa Noel và Tết dương lịch (cuối tháng 12). Vào dịp này, nhiều nơi giảm giá 70%, thậm chí giảm đến 90% để lôi kéo người mua. Còn vào những ngày thường, du khách có thể “tiêu tiền” tại các outlet chuyên bán hàng hiệu giảm giá nằm dọc các xa lộ như outlet Barstow, Citadel (Los Angeles), Palm Springs (Cabazon), chuỗi cửa hàng Dress for less (gần Anaheim)... với giá chỉ bằng hoặc 1/3 giá hàng mới đủ size và ra trước đó một mùa.

Thêm nhiều lựa chọn dành cho du khách

Với cách thiết kế tour linh hoạt của Công ty DL Hoàn Mỹ, du khách có thể tùy ý chọn một trong số các tour đang được chào bán sao cho phù hợp nhất với thời gian và túi tiền của mình. Mới nhất thì có tour liên tuyến Nhật-Mỹ (11 ngày), tham quan Osaka-Kyoto-Tokyo rồi bay đến Mỹ, tiếp tục khám phá những địa danh nổi tiếng như: tượng Nữ thần Tự do, trụ sở Liên Hiệp Quốc, quảng trường Thời Đại (New York), tòa nhà Tuyên ngôn Độc lập, quả chuông Tự do... (Philadelphia), Nation’s Mall, điện Capitol, Nhà Trắng... (Washington DC). Nếu không có nhiều thời gian, hãy tham khảo tour truyền thống đi thẳng đến Mỹ tham quan New York - Phila - DC (tám ngày). Từ Washington DC, du khách có thể nối chuyến đi tiếp đến Los Angles - Las Vegas - San José - San Francisco, Hawaii hoặc tách đoàn ở lại thăm thân tùy ý.