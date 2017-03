Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường

Thành phần môi trường bao gồm không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, lòng đất, núi rừng, sinh vật, hệ sinh thái… Những yếu tố này có quan hệ mật thiết với nhau. Vì vậy, sự hiện diện của chúng ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.

Đối mặt với ô nhiễm

Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, diện tích rừng nguyên sinh của Việt Nam là 19 triệu ha. Đầu năm 1999, con số này chỉ còn lại 9,6 triệu ha, chiếm 28,8% diện tích cả nước. Nguyên nhân sụt giảm được xác định là do hình thức canh tác du canh du cư, khai thác rừng lấy gỗ, khai thác rừng nuôi tôm (ở rừng ngập mặn ven biển). Hậu quả là gây suy giảm đa dạng sinh học, xói mòn đất, thay đổi khí hậu, nguồn nước bị cạn kiệt. Đồng thời, sự gia tăng đô thị lớn nhỏ và dân số Việt Nam cũng tạo áp lực đến môi trường đô thị. Một vấn đề nữa là sản xuất công nghiệp, giao thông làm không khí bị ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Nhiều con sông về hạ nguồn càng bị ô nhiễm, nhiều nơi còn biến thành dòng sông đen. Nguồn nước ngầm có nguy cơ bị cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng. Nước biển, chất rắn lơ lửng đã vượt quá giới hạn cho phép đối với bãi tắm, nồng độ kim loại vượt quá giới hạn cho phép với nước biển ven bờ. Để giải thích điều này, có ý kiến cho rằng nguyên nhân là do nước thải từ thành phố, nhà máy, xí nghiệp công nghiệp; hoạt động thăm dò dầu khí ở các thềm lục địa; bốc dỡ hàng hóa, đặc biệt là sản phẩm dầu từ các hải cảng. Ngoài ra, việc khai thác rừng ngập mặn để xây dựng các ao nuôi trồng thủy sản, lấy gỗ làm nhà, cung cấp củi, làm than… đã gia tăng sự phá hủy môi trường nước biển.

Phát quang bụi rậm, trồng thêm cây xanh giúp môi trường sống trở nên thoáng đãng hơn. Ảnh: NGỌC CHÂU

Phát huy vai trò của phụ nữ

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 80% bệnh tật phát sinh là do môi trường sống mất vệ sinh và nguồn nước bị nhiễm bẩn. Các nhóm bệnh thường gặp là tả, kiết lị, thương hàn; các bệnh do siêu vi trùng như bại liệt, viêm gan A; ký sinh trùng, giun sán; các bệnh lây truyền do các côn trùng có liên quan tới nước như sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não; bệnh ngoài da; mắt hột; bệnh phụ khoa; bệnh do nhiễm chất độc trong nước… Mặt khác, các bẩn đọng, phân rác thải bừa bãi làm phát triển các vật truyền bệnh như ruồi, muỗi, chuột… Đặc biệt, đối tượng dễ mắc bệnh, có tỉ lệ tử vong cao lại là phụ nữ và trẻ em. Vì vậy, nước sạch, vệ sinh môi trường là hai nội dung quan trọng hàng đầu trong chiến lược toàn cầu chống ô nhiễm. Việc giữ gìn sự cân bằng hệ sinh thái sẽ giúp con người sống hài hòa với thiên nhiên. Môi trường sống trong sạch góp phần nâng cao dân trí, phụ nữ có thêm thời gian để học hành. Đó cũng là cơ hội để phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, nâng cao địa vị của phụ nữ.

Trong gia đình, phụ nữ đóng vai trò thiết yếu trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Họ là những người trực tiếp sử dụng nguồn nước vào các hoạt động thường ngày như ăn uống, tắm giặt… Vì vậy các mẹ, chị hãy nhắc nhở các thành viên chú trọng vệ sinh cá nhân. Để bảo vệ môi trường sống, các gia đình nên có khu vực riêng để quản lý phân, nước thải, rác. Đồng thời, hố xí vệ sinh cần được xây dựng đúng chuẩn, đúng kỹ thuật. Trong nấu nướng sinh hoạt hằng ngày, chị em hãy gom rác, xử lý tại chỗ bằng hố lấp đất hoặc thu gom bằng sọt và chuyển ra xe rác. Hố rác phải có chiều cao, xa nơi sinh sống, nguồn nước, sọt rác phải có nắp đậy. Đồng thời, tăng cường diệt trừ các mầm gây bệnh là ruồi, muỗi, chuột... Đặc biệt, phụ nữ cần dạy bảo con cái ý thức tăng cường vệ sinh. Việc đó giúp cơ thể con người tăng sức đề kháng, chống đỡ những tác nhân có hại của môi trường bên ngoài. Mặt khác, việc rửa tay trước khi ăn, sau khi đi ngoài và trước khi nấu ăn bằng xà phòng cần được thực hiện như một thói quen. Móng tay, móng chân phải được giữ sạch sẽ; đánh răng sau khi ăn; uống nước đã đun sôi; tắm rửa hằng ngày; giữ gìn quần áo; phơi nắng quần áo, mùng mền, giường chiếu; đậy nắp dụng cụ chứa nước sạch, ăn uống đủ chất dinh dưỡng; thức ăn phải đậy kín để tránh ruồi, muỗi; giữ nhà cửa thông thoáng… là những việc làm tuy đơn giản nhưng rất quan trọng.

Vai trò người phụ nữ ngày nay càng được nâng cao trong cả gia đình và xã hội. Ngoài những công việc nội trợ, họ cũng tham gia tích cực vào nhiều việc khác trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, đảm bảo vệ sinh gia đình và môi trường là việc làm trước tiên phụ nữ cần phải thực hiện.

NGỌC CHÂU (Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM)