Phương pháp điều trị tận gốc bệnh viêm tai mũi họng?

Rất ít người biết viêm tai mũi họng là khởi đầu cho nhiều căn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Các triệu chứng thường gặp

Ô nhiễm môi trường do khói bụi độc hại, nghiện thuốc lá, cà phê, công việc tiếp xúc thường xuyên với nước… là những nguyên nhân gây bệnh. Các triệu chứng thường gặp như đau rát cổ họng, đau đầu, chảy nước mũi, nghẹt mũi, ù tai, mất ngủ, mệt mỏi, mơ nhiều. Sau đó xuất hiện ho, sốt (có người sốt trên 38oC đến 40oC).

Những biến chứng khi điều trị không dứt điểm

Viêm tai mũi họng ở trẻ em có thể gây ảnh hưởng đến trí não chậm phát triển. Viêm mũi ở người lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và công việc. Viêm mũi ở người cao tuổi có nguy cơ suy nhược thần kinh, thậm chí biến chứng ở viêm tai, giảm thính giác, một thời gian sau chảy mủ màu vàng và có mùi rất hôi. Nếu không điều trị sớm và dứt điểm sẽ gây nhiều biến chứng như viêm đa xoang dẫn đến liệt mặt, nhiễm trùng ổ mắt, giảm trí nhớ, viêm màng não, viêm phổi, hen suyễn, ung thư vòm họng…

Điều trị ở đâu?

Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm và nghiên cứu chuyên khoa cho thấy nếu không điều trị tận gốc sẽ không chữa dứt bệnh như mong muốn. Vì tai mũi họng là ba bộ phận liên thông nhau, nếu một trong ba có vấn đề mà chỉ điều trị một, xác suất lây nhiễm rất cao, dễ tái phát, có khi còn nghiêm trọng hơn.

