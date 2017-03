Phương pháp làm mát xưởng sản xuất trong mùa hè

Một số doanh nghiệp áp dụng phương pháp làm mát bằng điều hòa trung tâm đạt hiệu quả làm mát cao nhưng do chi phí đầu tư ban đầu, chi phí tiêu thụ điện và bảo trì lớn nên cũng không phù hợp với xưởng sản xuất.

Nguyên lý làm mát của dòng sản phẩm này là dùng quạt hút với lưu lượng lớn hút toàn bộ khí nóng, khí thải trong xưởng sản xuất ra ngoài, không khí từ bên ngoài sẽ được hút vào xưởng qua hệ thống tấm trao đổi nhiệt bằng giấy đặc biệt có tưới nước. Tại đây, xảy ra quá trình trao đổi nhiệt, nhờ đó không khí trong xưởng mát và sạch.

Tác dụng của hệ thống làm mát là cải thiện cơ bản điều kiện làm việc của người lao động, đảm bảo các tiêu chuẩn cho phép về vệ sinh môi trường làm việc. Nhiệt độ trong xưởng những ngày nóng nắng giảm 4-7 độ so với trước khi lắp hệ thống làm mát. Nhiệt độ trung bình của xưởng 29-32 độ. Trong xưởng luôn có khí mát, khí sạch, được lưu thông khoảng 40 lần/giờ. Sức khỏe người lao động được đảm bảo tốt. Tiết kiệm được chi phí so với điều hòa trung tâm: Chi phí đầu tư làm mát bằng cách này chỉ bằng 20%, chi phí tiêu thụ điện chỉ bằng 15%. Và kết quả đo lường sau khi kiểm tra môi trường lao động tại các xưởng may đã lắp đặt hệ thống làm mát theo công nghệ của Thụy Điển đã có kết luận: Các xưởng sản xuất đều đảm bảo các tiêu chuẩn cho phép của nhà nước về nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, nồng độ khí độc trong xưởng sản xuất.

Công ty SX &TM Hoàng Hùng đã lắp đặt hệ thống làm mát cho xưởng sản xuất của Công ty Keyhinge Toys, Công ty Associated, Công ty Mattrix... và được khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao. Phương pháp làm mát theo công nghệ của Thụy Điển không chỉ được áp dụng cho các xưởng sản xuất của ngành may mà còn áp dụng cho nhiều ngành công nghiệp khác, áp dụng làm mát cho các nhà ăn tập thể, siêu thị, nhà thi đấu thể thao v.v... và nó đã tự khẳng định là một giải pháp tốt cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.