Pin “chai” và đừng để “chai” pin?

Đây là “bệnh” của những cục pin dùng đã lâu ngày nhưng lý do chủ yếu là do cách sạc pin không đúng và cả do dùng những đồ sạc không đúng cho pin...

Thói quen xấu

Một trong những nhược điểm và thói quen xấu khi sử dụng của hầu hết người tiêu dùng là mua về, cắm sạc một lần thật “no” điện rồi sau đó, ngày nào cũng sạc đầy - một kỹ thuật viên của siêu thị điện thoại tại Tân Bình cho biết. Việc không đọc hướng dẫn sử dụng pin và sạc sẽ mang lại hậu quả là pin mau chai, mau cạn.

Sạc pin đúng cách

Theo phòng kỹ thuật của thegioididong.com, việc nạp điện lần đầu cho pin là việc quan trọng quyết định tuổi thọ của pin. Với một chiếc máy mới mua về hay ngay sau khi mua một cục pin mới, nhà sản xuất thường khuyên (cả trong catalog có hướng dẫn rất cụ thể nhưng người tiêu dùng thường bỏ qua) nên tuân thủ đủ các bước nạp và xả pin như sau:

l Lần thứ nhất cắm sạc hơn tám tiếng đồng hồ (riêng với pin Li-Ion thì chỉ khoảng năm tiếng, cần chú ý đừng để pin quá nóng), sau đó dùng đến khi cạn pin (máy không hoạt động được nữa).

l Lần thứ hai và thứ ba cũng làm như lần một và đến lần thứ tư trở đi thì dùng bình thường, nghĩa là khi máy báo pin chỉ còn một nấc là lúc cần sạc tiếp. Tránh để tình trạng pin hoàn toàn cạn kiệt rồi mới sạc. Tuy nhiên, cứ mỗi 20 ngày thì nên để pin cạn hoàn toàn một lần rồi mới sạc tiếp.

Luôn để pin ở nơi thoáng mát và khô, tránh xa hơi nóng và đồ vật bằng kim loại, đề phòng cháy, nổ. Nhiệt độ lý tưởng từ 15oC đến 25oC. Pin Li-Ion sẽ thoái hóa dần theo thời gian dù bạn có sử dụng đến hay không. Do đó, nếu không cần thiết, đừng mua pin dự trữ. Nên vệ sinh sạch sẽ các đầu tiếp xúc giữa pin và sạc.

Chọn thiết bị sạc hợp lý

Cùng với việc sạc pin cho đúng cách là việc phải sở hữu những viên pin cùng bộ sạc tốt và đồng bộ. Hiện nay, thị trường có rất nhiều những thiết bị sạc có giá15.000-40.000 đồng tùy cửa hàng. Những cục sạc pin này hoạt động rất kém hiệu quả, rất lâu đầy pin và thường hay tự nóng lên. Vì sạc có chức năng biến đổi dòng điện xoay chiều thành một chiều rồi tích điện vào pin nên mạch chuyển đổi bên trong và dòng điện phát ra rất quan trọng. Những thiết bị với linh kiện rẻ tiền khó có thể cho ra những thông số phù hợp và chuẩn xác theo thông số pin, đôi khi còn hại cả máy.

Do đó, bạn không nên mua những cục sạc trôi nổi ngoài thị trường với giá “bèo” mà nên mua những cục sạc chính hãng, đúng đời máy dù hơi tốn kém. Ngoài chính hãng, bạn còn có thể tìm thấy một hãng chuyên sản xuất sạc pin cho tất cả các thương hiệu điện thoại - Koracell nhưng giá cũng nhẹ nhàng (từ 70.000 đến 100.000 đồng/cục sạc.