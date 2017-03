Prudential và Techcombank bắt tay hợp tác

Các chuyên viên tư vấn bảo hiểm kênh ngân hàng của Prudential (Prudential Bancassurance Officer - PBO) sẽ làm việc tại các chi nhánh và phòng giao dịch được lựa chọn bởi Techcombank để phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đến các khách hàng của Techcombank.

Như vậy, từ nay khách hàng đến giao dịch tại Techcombank sẽ có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ tài chính phù hợp với các nhu cầu khác nhau, đồng thời được tư vấn về các sản phẩm dịch vụ của Prudential. Các sản phẩm được phân phối, gồm: Phú - An gia thành tài, Phú - An khang hưu trí, Phú - Hưng thịnh, Phú - An gia tích lũy định kỳ, các sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe…

P.NGUYỄN