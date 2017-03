Quản lý chất thải nguy hại ở bệnh viện do tư nhân vận chuyển

Nghiên cứu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường không khí đô thị do phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ở Hà Nội đến sức khỏe cộng đồng và biện pháp bảo vệ Đề tài được tiến hành tại năm nút giao thông và 14 trục đường phố chính ở nội thành Hà Nội, trong đó có một đường và nút giao thông đối chứng. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng và đề xuất các biện pháp bảo vệ. Đề tài tiến hành vào hai mùa nóng và lạnh. Nội dung xác định mức độ ô nhiễm môi trường không khí đô thị; đánh giá ảnh hưởng ô nhiễm không khí lên sức khỏe cộng đồng thông qua phỏng vấn, điều tra sức khỏe, bệnh tật, tử vong, khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Trên cơ sở các số liệu nghiên cứu sẽ đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy một số yếu tố chính như bụi (bụi tổng số, PM10, PM5), CO, SO2, NO2 vượt quá nồng độ tối đa cho phép từ 1,4 đến 11 lần. Đặc biệt vào mùa nóng, nồng độ các chất ô nhiễm vượt nồng độ tối đa cho phép cao hơn mùa lạnh. Tiếng ồn ban ngày vượt giới hạn tiêu chuẩn cho phép 3,2-9,5 dBA và vào ban đêm vượt giới hạn tiêu chuẩn cho phép 25,6-26,5 dBA. Có ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe cộng đồng thể hiện qua tỷ lệ mắc bệnh và các triệu chứng, tổn thương bệnh lý ở các cơ quan hô hấp, hệ thần kinh trung ương và thần kinh thực vật, tim, mạch, mắt, mũi, họng, da, ở nhóm nghiên cứu cao hơn nhóm đối chứng với OR từ 1,18 đến 4,25; P < 0,05 đến P< 0,001. Các tác giả đã tiến hành một số biện pháp can thiệp làm giảm bụi. Kết quả đã giảm nồng độ bụi tổng số 5,3 lần và bụi PM5 giảm 3,7 lần ở trục đường giao thông chính; giảm 1,7 lần bụi tổng số và 1,8 lần bụi PM5 ở nút giao thông. Các tác giả đã nêu một số khuyến nghị như giảm phương tiện giao thông cá nhân, tăng phương tiện giao thông công cộng. Tổ chức kiểm tra, giám định các phương tiện giao thông về khí thải. Sử dụng xăng có hàm lượng sulfure và benzen thấp. Tăng cường hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí đô thị, giữ gìn không khí Hà Nội trong sạch. NM (Theo Nguyễn Duy Bảo, Đinh Xuân Ngôn, Nguyễn Bích Thủy thuộc Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường và Phạm Khắc Thủy, Tổng cục Cảnh sát)