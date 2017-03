Quản lý siêu thị: Nghề hấp dẫn cho bạn trẻ năng động

Poster giới thiệu chương trình Đào tạo quản trị bán lẻ Big C 2016-2017

Ngành nghề đầy tiềm năng



Chương trình Đào tạo Quản trị Bán lẻ Big C 2016-2017 vừa được Hệ thống siêu thị Big C triển khai được xem là cơ hội duy nhất đối với các bạn trẻ yêu thích ngành bán lẻ hoặc mong muốn xây dựng sự nghiệp tại một ngành nghề đầy tiềm năng và đang trên đà phát triển.

“Tham gia chương trình Đào tạo quản trị bán lẻ Big C là một cơ hội có một không hai đối với tôi để trải nghiệm và học hỏi tất cả mọi kiến thức cần thiết về ngành bán lẻ” - chị Nguyễn Thị Phương Thảo, học viên chương trình Nhà quản lý cấp cao tương lai (Future Senior Manager) khóa 4, nói.

Hiện nay trên thị trường nhiều công ty lớn nhỏ, từ lĩnh vực ngân hàng tới FMCG (hàng tiêu dùng nhanh) đều có chương trình Quản trị viên tập sự (Management trainees), tuy nhiên Đào tạo Quản trị Bán lẻ của Hệ thống siêu thị Big C vẫn là một trong những chương trình có sức hút mạnh mẽ. Bằng chứng là riêng Khóa 2015-2016, chương trình này thu hút 2.600 hồ sơ đăng ký, ban tổ chức đã tuyển chọn ra được 38 học viên.

Khóa đào tạo 2016-2017 sắp tới là khóa học thứ năm được Hệ thống siêu thị Big C tổ chức. Những học viên được tuyển chọn tham gia khóa học sẽ được hưởng các chế độ đãi ngộ hấp dẫn, bao gồm: miễn phí 100% chi phí đào tạo, nhận trợ cấp thực tập hàng tháng, trợ cấp tiền ăn trưa, trợ cấp chi phí đi lại, chi phí lưu trú cho các ứng viên từ các tỉnh vào học tại TP. HCM, hỗ trợ đóng BHYT Gras Savoye, bảo hiểm tai nạn 24/24 và một số chế độ ưu đãi khác.

Nội dung đào tạo đa dạng

Nội dung đào tạo quản trị bán lẻ của Hệ thống siêu thị Big C rất đa dạng. Những bạn lựa chọn nhánh thương mại (quản lý tại siêu thị) sẽ được vừa đào tạo nghề bán lẻ (tập trung vào các kỹ năng thương mại của ngành quản trị bán lẻ), vừa được đào tạo các kỹ năng mềm kết hợp với đào tạo kĩ năng quản lý và lãnh đạo. Ngược lại, các bạn được tuyển vào nhánh bộ phận hỗ trợ sẽ được trải nghiệm ở hầu hết các bộ phận như thu mua, marketing, logistics và thương mại, từ đó nâng cao kiến thức chuyên môn về bán lẻ. Vậy nên, cũng dễ hiểu lý do vì sao đa số học viên tham gia khóa học những năm trước đều gặt hái được những thành công tại Big C.



Đại diện Hệ thống siêu thị Big C ký kết các hợp tác đào tạo chiến lược với đại diện ĐH RMIT Việt Nam

Thực tế, học viên tham gia khóa học này được học hỏi trực tiếp từ các anh chị giám đốc cửa hàng và giám đốc các bộ phận, đồng thời còn được thực tập thực tế tại tất cả các bộ phận chính trong Big C. “Chính điều này giúp tôi có được cái nhìn tổng thể về Hệ thống siêu thị Big C và cách tiếp cận vấn đề từ nhiều góc nhìn khác nhau giữa các bộ phận. Tôi tin rằng những kiến thức, trải nghiệm đã có được trong suốt một năm gắn bó với chương trình sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc trong tương lai của mình”, chị Nguyễn Thị Phương Thảo, học viên chương trình Đào tạo quản trị bán lẻ Big C khóa 4 cho biết thêm.



Được biết hiện vẫn chưa có trường ĐH-CĐ đào tạo chính quy, bài bản về ngành bán lẻ. Hầu hết những quản lý cấp cao thành công trong ngành bán lẻ đều có quá trình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm qua thực tế làm việc tại các doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Do đó, chương trình Đào tạo Quản trị Bán lẻ Big C 2016-2017 càng có ý nghĩa và đây chính là cơ hội hấp dẫn, duy nhất cho bạn trẻ năng động, yêu thích phát triển trong ngành bán lẻ hiện đại.