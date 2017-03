Quảng Nam: Khai mạc sáng tác điêu khắc ở TP Hội An

TP Hội An vừa khai mạc triển lãm cuộc thi sáng tác điêu khắc. Tại cuộc thi có 24 tác phẩm điêu khắc của các tác giả trong và ngoài nước được trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Văn hóa Hội An với chủ đề “Tôn vinh di sản văn hóa Hội An” do UBND TP Hội An và Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức.

Đây là những tác phẩm của các nghệ sĩ nhằm giới thiệu vẻ đẹp, ý nghĩa của thương cảng Hội An xưa đến với công chúng. Triển lãm sẽ kéo dài trong một tháng và kết thúc vào dịp kỷ niệm 10 năm đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới. VŨ LINH