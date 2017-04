Quy định quản lý kiến trúc khu vực ven sông

Cụ thể, về chỉ giới xây dựng: Đối với mặt tiền đường Trưng Nữ Vương và Núi Thành, chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ là 1,5 m; độ vươn ban công là 1,5 m; đối với các trục đường còn lại trong khu quy hoạch thì chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ là 1,2 m; độ vươn ban công là 1,2 m. Các công trình tại góc đường khoảng lùi trên được áp dụng cho cả hai mặt tiền đường, nhà xây dựng có sân trước thì khoảng lùi tối thiểu là 3 m. Các công trình được xây dựng tối đa năm tầng, trong đó tầng trệt 3,9 m, nếu có gác lửng thì chiều cao tầng trệt cộng lửng là 5,4 m, từ tầng hai trở lên, chiều cao mỗi tầng là 3,6 m. Cao độ nền so với vỉa hè tại chỉ giới đường đỏ là +0,2 m.

Lưu ý, tầng hầm, tầng lửng, tầng áp mái cũng được tính là một tầng. Ngoài ra, các công trình xây dựng phải tuân thủ các quy định khác như không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường) được vượt quá ranh giới với lô đất bên cạnh; không được sử dụng quá ba màu trên mặt đứng công trình (kể cả trắng và đen); không được sử dụng các màu đen, cam, đỏ, màu đậm và màu tối sẫm làm màu chủ đạo bên ngoài, kể cả chống thấm mặt hông công trình. Kiến trúc đơn giản, hiện đại, không được phép sử dụng các chi tiết kiến trúc lai tạp, nhại kiến trúc cổ phương Tây, không được xây các kiến trúc bằng vật liệu tạm (tranh, tre, nứa, lá), không được bố trí sân phơi quần áo ở mặt tiền các ngôi nhà. Đối với biển quảng cáo đặt tại mặt tiền nhà, không được sử dụng vật liệu có độ phản quang lớn hơn 70%.