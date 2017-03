Ra mắt cuốn sách “Người nổi tiếng tôi biết”

Đó là một Đoàn Thạch Biền suốt đời trăn trở với “Áo trắng tinh khôi”, một nhiếp ảnh gia Thái Phiên với những tác phẩm khỏa thân nghệ thuật, một Mạc Can “ngoại tình” với văn chương rất hóm hỉnh, những “doanh nhân” say mê sách như “Mr. Phước First News”, một Thái Tuấn Chí với niềm say mê sáng tạo gấm-lụa, một NSƯT Ái Xuân “yếm rách còn ngăn được gió”, một “lão phù thủy” và nhà khoa học Nguyễn Phúc Giác Hải hay một nhạc sĩ Tô Thanh Tùng “chân đất đi... yêu”.

Cuối mỗi bài viết đều có những “thủ bút” của các nghệ sĩ chia sẻ với bạn đọc những điều tâm huyết của mình. Chân dung 15 nghệ sĩ được thể hiện qua nét cọ của họa sĩ Nhím khá sinh động (ảnh). Sách do NXB Văn hóa Sài Gòn thực hiện, giá 23.000 đồng.