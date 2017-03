Ra mắt dịch vụ VietinBank eFAST với nhiều đột phá mới

Với tầm nhìn chiến lược, VietinBank đã sớm triển khai dịch vụ NHĐT từ năm 2005 và đã không ngừng bổ sung, cải tiến và cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân những dịch vụ NHĐT đa dạng, tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, mọi lúc, mọi nơi qua kênh Internet Banking và Mobile Banking. Những năm gần đây, hoạt động kinh doanh dịch vụ NHĐT tăng trưởng liên tục với tốc độ cao trên tất cả các chỉ tiêu quan trọng. Đến nay đã có hơn 1,3 triệu khách hàng cá nhân, trên 20.000 khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ NHĐT của VietinBank, mỗi năm có trên 5 triệu giao dịch được thực hiện qua kênh EBank với tổng giá trị giao dịch đạt xấp xỉ 180 ngàn tỷ đồng.

Từ chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, liên tục trong các năm 2012, 2013, VietinBank đã vinh dự nhận được hai giải thưởng danh giá: Giải thưởng Hệ thống An ninh thông tin ngân hàng tiêu biểu và Giải thưởng Ngân hàng điện tử tiêu biểu do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG bình chọn.