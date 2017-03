Ra mắt giấy photocopy cao cấp “CleverUP”

Với độ trắng trên 92 ISO, khả năng bắt mực cao cho phép in, photocopy ra những văn bản, hình ảnh đẹp, có độ sắc nét cao. Bề mặt tờ giấy láng bóng, mịn đáp ứng nhu cầu in hai mặt mà không bị nhăn, lem mực. Mép cắt của ram giấy phẳng, kích thước chuẩn theo quy định đảm bảo không bị kẹt giấy khi in, photocopy. Giấy không bị bụi, giúp bảo vệ sức khỏe người sử dụng, kéo dài tuổi thọ của máy. Sản phẩm này sử dụng đa năng với nhiều loại máy in, photocopy, fax… Tổng Công ty Giấy Việt Nam hy vọng với sản phẩm giấy photocopy CleverUP chất lượng cao sẽ mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam có thêm sự lựa chọn “Người Việt dùng hàng Việt”.

