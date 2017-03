Ra mắt sản phẩm xăng sinh học E5 cho động cơ

Trước mắt, xăng E5 được bán tại hơn 20 điểm bán lẻ ở TP.HCM, Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương. Sau đó, xăng sinh học E5 sẽ được bán tại Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ trước khi bán đại trà trong cả nước.

Xăng sinh học E5 do PV Oil sản xuất, là hỗn hợp bao gồm xăng truyền thống A92 được pha thêm 5% Ethanol (một nhiên liệu sinh học được sản xuất từ sắn lát, bã mía…) dùng làm nhiên liệu cho các loại động cơ xe máy, ôtô. Do có trị số oc-tan cao nên khi pha Ethanol với xăng, sẽ giúp gia tăng trị số oc-tan nên nâng cao hiệu suất cháy, tỉ số nén cao, giúp tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt, xăng sinh học E5 giúp giảm thiểu khí thải, bảo vệ môi trường. Đây cũng chính là lý do để Chính phủ chọn xác định làm ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học mũi nhọn, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

Theo công bố của PV Oil, xăng sinh học E5 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam thẩm định đạt quy chuẩn an toàn khi lưu hành. Nhằm khuyến khích người tiêu dùng dần làm quen với xăng sinh học E5, PV Oil sẽ có giá bán thấp hơn xăng A92 là 500 đồng/lít.

P.NGUYỄN