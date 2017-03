Ranger và Transit giúp Ford tăng 85% doanh số

Doanh số tăng đáng kể đã giúp hãng này đạt 8,9% thị phần toàn ngành trong tháng 2, mức cao nhất từ trước đến nay so với 8,6% thị phần trong tháng 1. “Việc mở rộng các showroom và sự thành công của kế hoạch “Một Ford” (One Ford) đã giúp kết nối ngày càng nhiều khách hàng nhờ các dòng xe Ford dẫn đầu phân khúc” - ông Metelo Arias, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, khẳng định. Nhu cầu lớn của thị trường đã giúp tăng doanh số bán hàng của dòng xe bán tải Ford Ranger lên 211% so với cùng kỳ năm trước, đạt 177 xe bán ra. “Sự kết hợp hiệu quả của tính linh hoạt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Ranger đã thu hút khách hàng, đáp ứng các yêu cầu về công việc cũng như giải trí” - ông Arias cho biết.

NM