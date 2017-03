Rộn ràng ngày công bố thông tin Quần thể The Park

Như tên gọi The Park - Thiên đường xanh giữa lòng thành phố, sự kiện khai trương đã diễn ra trong sắc xanh ngập tràn, những mảng tường xanh mát, tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo… khiến người tham dự như được hòa mình vào một không gian thiên nhiên yên bình.



Sự kiện được trang trí bằng những mảng tường xanh mướt.

Nhờ những chi tiết xanh như vậy mà sự kiện tuy quy tụ sự có mặt của gần 2.000 người nhưng không hề có cảm giác bức bối, chật chội.

Chị Hoàng Hà, khách hàng, chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi đến với sự kiện này. Theo thông lệ, những dịp khai trương các dự án bất động sản thường khá khô khan, tuy nhiên The Park đã làm rất nhiều thứ vượt xa trí tưởng tượng. Tôi cảm nhận được căn hộ tương lai của gia đình mình cũng sẽ tràn ngập không khí trong lành và gần gũi với thiên nhiên như thế”.

The Park bao gồm bảy tòa căn hộ có vị trí đẹp nhất và xanh nhất khu đô thị, nằm sát bên Công viên ven sông Vinhomes Central Park. Chỉ hai phút đi bộ qua cây cầu Thiên Đường nối khu The Park với công viên, cư dân có thể di chuyển từ khu căn hộ sang công viên ven sông một cách thuận tiện và an toàn. Mỗi căn hộ đều được thiết kế ưu việt để tận dụng vị trí vàng đón gió và ánh sáng tự nhiên, đặc biệt hệ thống kính Low-E chạy từ mặt sàn lên tới trần và ban công kính thoáng mát, mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra công viên và sông xanh.

Đặc biệt, tòa căn hộ Park 6 được trang bị gói Smarthome bao gồm các hệ thống điều khiển rèm cửa, âm thanh và ánh sáng tự động. The Park với những nét độc đáo sẽ mang đến cho bạn một cuộc sống trọn vẹn như đang ở resort 5 sao, là nơi giúp bạn dung hòa giữa một cuộc sống “hiện đại, sang trọng và đẳng cấp" nhưng vẫn hoà hợp và ngập tràn thiên nhiên xanh mát”, xứng đáng với tên gọi là một thiên đường xanh giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng trở nên sôi động hơn với các chương trình giải trí cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân quen. Khách hàng trong và ngoài nước vui vẻ tham dự, cùng chia sẻ với nhau về dự án.

Ca sĩ Phương Vy và vũ đoàn cùng trình diễn ca khúc Unconditional.