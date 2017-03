Sắc Ngọc Khang cải tiến bao bì và tem chống hàng giả

Chỉ mới xuất hiện trên thị trường gần ba năm nhưng Sắc Ngọc Khang đã có một “tài sản khổng lồ” là sự tin dùng của hơn 300.000 chị em phụ nữ.

Tất cả vì lợi ích của người tiêu dùng

Hiếm có một sản phẩm hỗ trợ điều trị nám, sạm, tàn nhang nào lại được đông đảo chị em ưu ái như Sắc Ngọc Khang. Tuy nhiên, vẫn còn một số chị em lo ngại việc mua phải hàng nhái, hàng giả nên vẫn còn băn khoăn, chưa dám mua về dùng. Vì vậy, Công ty Hoa Thiên Phú quyết định cải tiến bao bì sản phẩm nhằm giúp các chị em an tâm hơn, tin tưởng hơn trong việc lựa chọn Sắc Ngọc Khang. Đồng thời, đây cũng là cách để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi cho người tiêu dùng.

Với những tình cảm mà quý khách hàng đã dành cho Sắc Ngọc Khang trong thời gian qua, quý khách xứng đáng nhận được một sản phẩm loại bỏ nám, tàn nhang chất lượng cao để lấy lại tự tin và một làn da rạng ngời. Hy vọng rằng với những nỗ lực này người tiêu dùng sẽ thêm một lần an tâm hơn về chất lượng và dịch vụ của Sắc Ngọc Khang.

Hình ảnh mới sau cải tiến

Kể từ ngày 15-4, Sắc Ngọc Khang chính thức ra mắt người tiêu dùng với những đặc điểm nhận biết nổi bật sau:

- Nắp lọ dập nổi logo của Hoa Thiên Phú (hình sáu viên nang). (Hình 1)





- Nhãn lọ gồm hai phần dán trực tiếp lên thân lọ bằng công nghệ tiên tiến thay cho nhãn decal như kiểu cũ. Phần nhãn có in tên sản phẩm có thêm logo Hoa Thiên Phú.

- LSX, NSX, HSD được in ở vị trí đáy lọ thay vì in trên nhãn như kiểu cũ.

- Vỏ hộp Sắc Ngọc Khang có sự thay đổi hoa văn nền, đáy hộp đổi kiểu từ kiểu đáy gài sang kiểu đáy gập và có hình logo Hoa Thiên Phú.

- Đặc biệt, trên mỗi lọ Sắc Ngọc Khang có dán một tem chống hàng giả mới được tích hợp thêm các tính năng:

- Nước hiện màu: Khi thấm nước lên logo Hoa Thiên Phú sẽ hiện lên một logo Hoa Thiên Phú màu khác với ban đầu;

- Kiểm tra hàng chính hãng bằng mã an ninh thông qua tin nhắn SMS hoặc website www.sacngockhang.com.

Để kiểm tra hàng chính hãng bằng mã an ninh, quý khách có thể sử dụng hai cách sau đây:

Cách 1: Cào nhẹ lớp tráng bạc để lấy mã an ninh và gửi tin nhắn theo cú pháp: Mã an ninh gửi 8077 (mã an ninh là dãy ký tự hiện ra sau khi cào). Theo đó, tổng đài sẽ gửi lại tin nhắn xác thực, quý khách sẽ biết sản phẩm mình đã mua có phải hàng chính hãng hay không.

Ví dụ:

- Hình 2: Tem chống hàng giả khi chưa cào.

- Hình 3: Tem đã cào, có mã an ninh, quý khách soạn tin: CHG <dấu cách> SNK <dấu cách> iJHQRCSN1U gửi 8077





Cách 2: Khách hàng có thể truy cập vào website: www.sacngockhang.com, làm theo hướng dẫn để kiểm tra mã an ninh.

Khi mua Sắc Ngọc Khang, quý khách hàng cần lưu ý những đặc điểm nhận biết trên để lựa chọn đúng sản phẩm Sắc Ngọc Khang chính hãng, để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân. Sự cải tiến lần này một lần nữa khẳng định nhãn hàng Sắc Ngọc Khang nói riêng và Công ty Dược phẩm Hoa Thiên Phú nói chung luôn nỗ lực không ngừng để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Đây cũng là cách để Sắc Ngọc Khang khẳng định uy tín và hình ảnh thương hiệu của mình trên thị trường dược phẩm Việt Nam.

VÂN HÀ

Mọi thắc mắc về sản phẩm Sắc Ngọc Khang, quý khách hàng vui lòng gọi 1900 6033 hoặc truy cập vào địa chỉ website: www.sacngockhang.com.