Sắc Ngọc Khang cải tiến bao bì và tem chống hàng giả

Cụ thể, từ ngày 15-4, Sắc Ngọc Khang ra mắt người tiêu dùng với nắp lọ dập nổi logo của Hoa Thiên Phú (hình sáu viên nang). Trên mỗi lọ Sắc Ngọc Khang có dán một tem chống hàng giả mới, tem này được tích hợp thêm tính năng nước hiện màu khi thấm nước.





Ngoài ra, khách hàng có thể kiểm tra hàng bằng mã an ninh (cào lớp tráng bạc để lấy mã an ninh) và gửi tin nhắn theo cú pháp: Mã an ninh gửi 8077. Sau đó tổng đài sẽ gửi lại tin nhắn cho biết hàng chính hãng hay không. Hoặc truy cập vào website: www.sacngockhang.com và làm theo hướng dẫn. Mọi thắc mắc về sản phẩm, khách hàng vui lòng gọi 1900 6033.

HV