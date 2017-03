Sách mới dịp hè: Con cái chúng ta đều giỏi

Các nhà nghiên cứu cho biết: Bọn trẻ sinh ra đều là những tài năng bẩm sinh nhưng một trong những điều làm nên sự khác biệt chính là cha mẹ chúng. Những bậc cha mẹ như thế, dù ở bất kỳ nơi đâu hay thuộc nền văn hóa nào cũng đều có cách thức suy nghĩ và hành xử khá giống nhau, được gọi chung là các mô thức của các bậc cha mẹ thành công.

Vậy những mô thức đó có thể áp dụng cho mọi người, cụ thể là cho bạn hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể và bạn sẽ nắm được chìa khóa thành công trong việc làm cha mẹ thông qua quyển sách này. Adam Khoo là một trong những chuyên gia đào tạo hàng đầu và cũng là người đã tạo ra chương trình “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” (I Am Gifted, So Are You!) nổi tiếng. Chính những quyển sách và chương trình của anh đã giúp hàng chục ngàn học sinh khắp thế giới (kể cả Việt Nam) trở nên xuất sắc. Quyển sách này sẽ giúp bạn biến những đứa trẻ “khó bảo” hay “tầm thường” thành những tài năng sáng giá... Sách dày 360 trang, 95.000 đồng của NXB Phụ Nữ, Fahasa phát hành độc quyền trên toàn quốc.