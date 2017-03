Sacombank nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2015

Với vị trí Top 100 thương hiệu Việt Nam và Top 10 doanh nghiệp Sao Vàng Việt tiêu biểu về trách nhiệm xã hội do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức bình chọn. Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp Việt có thương hiệu đi đầu trong hội nhập kinh tế, phát triển ổn định, bền vững…

Trước đó, Sacombank đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như: Thương hiệu mạnh phát triển bền vững ASEAN 2015 do Mạng Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN phối hợp cùng VCCI và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam - Văn phòng TP.HCM tổ chức; Thương hiệu xuất sắc - Excellent brand 2015 do Hội Sở hữu trí tuệ TP.HCM phối hợp cùng Hiệp hội Các nhà đánh giá chất lượng AQA International - Hoa Kỳ tổ chức; Thương hiệu mạnh Việt Nam 2015 do Thời báo Kinh Tế Việt Nam phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) tổ chức; Ngân hàng có dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2015 do tạp chí Global Finance bình chọn và Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam năm 2014 do tạp chí The Asset bình chọn.