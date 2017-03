Sacombank rút thăm may mắn đợt hai

Đại diện khách hàng cùng tham gia rút thăm để tìm ra các khách hàng may mắn của chương trình

Cuối tuần qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức rút thăm may mắn đợt 2 chương trình khuyến mãi “Vui xuân đón lộc - Mở thẻ phát tài” để tìm ra sáu chủ nhân thẻ tín dụng quốc tế may mắn tiếp theo trúng thưởng. Sáu chủ thẻ trúng thưởng đợt 2 được Sacombank đăng tải trên website: www.sacombank.com.vn. Qua hai đợt rút thăm, Sacombank đã xác định được 12 chủ thẻ may mắn trúng thưởng. Đợt rút thăm lần thứ ba sẽ được Sacombank tổ chức vào ngày 19-4.



Chương trình “Vui Xuân đón lộc - Mở thẻ phát tài” có các giải thưởng, gồm ba giải đặc biệt là thẻ Visa Prepaid trị giá 30 triệu đồng/thẻ (một giải/đợt rút thăm); 15 giải may mắn là thẻ Visa Prepaid trị giá 3 triệu đồng/thẻ (năm giải/đợt rút thăm).