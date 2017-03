Sacombank ưu đãi suốt tháng 3 nhân ngày Quốc tế phụ nữ

Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, từ nay đến 31-3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Ladies First trên toàn quốc và khách hàng của chi nhánh 8 tháng 3 ở TP.HCM.





Theo đó, khi mở mới thẻ quốc tế Sacombank Ladies First, khách hàng sẽ được tặng túi vải thời trang và được hoàn 20% đối với giao dịch thanh toán lần đầu đạt từ 500.000 đồng (hoàn tiền tối đa 300.000 đồng). Bên cạnh đó, tất cả chủ thẻ Sacombank Ladies First được nhân hai điểm thưởng khi thanh toán dịch vụ, mua sắm vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật; được nhân năm điểm thưởng khi thanh toán dịch vụ, mua sắm trong ngày 8-3 và được tặng kèm túi vải thời trang khi đổi quà bất kỳ của chương trình “Thế giới điểm thưởng” (trừ đổi dặm bay và dặm xét hạng). Ngoài ra, trong năm tuần diễn ra chương trình, mỗi tuần Sacombank tặng tối đa 10 thẻ trả trước in hình (chủ thẻ được chọn hình ảnh in trên thẻ) trị giá 1 triệu đồng cho những chủ thẻ đầu tiên có doanh số giao dịch thanh toán đạt từ 10 triệu đồng. Đặc biệt, trong ngày 8-3, năm chủ thẻ có doanh số giao dịch thanh toán cao nhất cũng sẽ được tặng thẻ trả trước in hình trị giá 1 triệu đồng.



Cũng trong suốt tháng 3, tại Sacombank - Chi nhánh 8 tháng 3 TP.HCM (41-43 Trần Cao Vân, quận 3) và các phòng giao dịch trực thuộc (234 Nguyễn Trãi, quận 5; 197 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận và 192-194 Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình) triển khai chương trình “Sinh nhật 8 tháng 3 - Bao la quà tặng”. Theo đó, Sacombank sẽ tặng bộ chén chấm cho khách hàng cá nhân đăng ký dịch vụ ủy thác thanh toán hóa đơn; tặng nón bảo hiểm hoặc túi xách du lịch cho khách hàng cá nhân đăng ký và kích hoạt thẻ tín dụng, khách hàng doanh nghiệp đăng ký mở tài khoản thanh toán.

Mọi thông tin chi tiết, xin truy cập: www.sacombank.com.vn hoặc liên hệ các điểm giao dịch hoặc Trung tâm Dịch vụ khách hàng Sacombank 24/7 theo số điện thoại 1900 5555 88 / (08) 3526 6060 hoặc email ask@sacombank.com.