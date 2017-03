Saigon Co.op tăng tốc nhân rộng điểm bán

Trong đó, Co.opmart An Nhơn ( tại Trung tâm thương mại Hoàng Vũ Plaza, Quốc Lộ 1A, khu dân cư Bắc Ngô Gia Tự, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) là Co.opmart thứ hai tại tỉnh Bình Định, được xây dựng với vốn đầu tư gần 30 tỷ đồng, diện tích sử dụng hơn 2.400 m2 ; Và Co.opmart Bắc Giang ( Số 51 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) được đầu tư hơn 60 tỷ đồng, diện tích sử dụng hơn 4.400 m2.

Cùng với hệ thống Co.opmart cả nước, Co.opmart An Nhơn và Co.opmart Bắc Giang sẽ là điểm bán hàng bình ổn giá phục vụ cho người dân tỉnh Bình Định, Bắc Giang và những khu vực lân cận. Với cơ cấu hàng Việt hơn 90%, Co.opmart An Nhơn và Co.opmart Bắc Giang sẽ tạo thêm thuận lợi trong việc quảng bá hàng Việt đến người tiêu dùng, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Dịp này một số mặt hàng như sầu riêng, dưa hấu, bưởi 5 roi, cá ba sa, thịt ba rọi heo, dầu ăn, nước tương, bột giặt, nước rửa chén, bàn ủi, chảo không dính, nồi cơm điện, hàng may mặc thời trang người lớn và trẻ em, … giảm giá 10-50%.

Cuối tháng 6, Saigon Co.op sẽ khai trương thêm siêu thị Co.opmart tại Bình Dương và Đắk Nông.