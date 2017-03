Saigontourist khuyến mãi cho khách nữ dịp 8-3

Theo đó, khi mua vé máy bay khứ hồi tuyến TP.HCM - Huế/Đà Nẵng, khởi hành ngày 28-2 và 7-3, du khách sẽ được tặng miễn phí chương trình tham quan bốn ngày: Huế - Đà Nẵng - làng rau Trà Quế - Hội An. Du khách chỉ phải trả phí vé máy bay khứ hồi với mức giá 4.380.000 đồng. Đây là tour đặc biệt do Saigontourist thiết kế phù hợp sở thích của khách hàng nữ. Bên cạnh các điểm tham quan nổi tiếng tại Huế, Hội An và Đà Nẵng, du khách nữ được tới làng rau Trà Quế và tự tay trổ tài nấu các món ăn mang hương vị Quảng Nam.

Ngoài ra, Saigontourist sẽ có quà tặng khác dành cho du khách nữ mua tour trong nước tại các văn phòng ở TP.HCM vào các ngày 7, 8, 9-3 như giảm 8% giá tour (sau khi trừ vé máy bay, xe lửa), tặng túi xách tay Saigontourist; miễn phí phí bảo hiểm du lịch trong nước với mức bồi hoàn đến 100 triệu đồng/khách/vụ.

MAI PHƯƠNG