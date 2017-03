Samsung: Dòng máy in laser tiết kiệm cho doanh nghiệp

Máy có một khay tài liệu nằm phía trên bộ phận đặt giấy và một khay khác chứa được 150 tờ được dùng để chứa giấy. Để đáp ứng nhu cầu của các văn phòng bận rộn, máy in có tốc độ in 16-22 trang/phút. Chức năng “Toner Save” giúp người sử dụng có thể chọn lựa in ấn sử dụng ít hơn 30% mực in. ML-1640 có giá bán 125 USD và ML-2240 là 145 USD (bao gồm VAT), máy có màu đen tuyền và đen xám cho bạn lựa chọn.