Samsung hỗ trợ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, bốn địa phương bị thiệt hại nặng nhất, Samsung đã tiến hành sửa chữa miễn phí các thiết bị điện tử Samsung bị hư hại do bão lũ; giúp các hộ gia đình giặt giũ quần áo, chăn màn bằng máy giặt và bột giặt do Samsung cung cấp. Riêng tại Thanh Hóa và Nghệ An, các nhân viên của SEV còn kết hợp trao quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nhất và phối hợp với người dân dọn dẹp, vệ sinh các khu phố.

Trong 6 ngày diễn ra chiến dịch, hàng trăm hộ gia đình đã nhận được những hỗ trợ thiết thực về vật chất và tinh thần để vượt qua khó khăn trước mắt. Đây cũng là một trong những chương trình hoạt động tình nguyện vì cộng đồng quy mô lớn của nhân viên SEV trong năm nay.

HOÀNG LÊ