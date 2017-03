Sân bay Tân Sơn Nhất có khu vui chơi trẻ em miễn phí

Khu ghế ngủ miễn phí trong nhà ga quốc tế mở rộng tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Phần cánh nhà ga mở rộng gồm một trệt, hai lầu, tổng diện tích 8.780 m2, nằm nối tiếp về phía đông của nhà ga quốc tế T2 hiện hữu. Đặc biệt, TIA cũng đưa vào phục vụ hai dịch vụ mới, miễn phí là khu vực 20 ghế ngủ (100 m2) và khu vui chơi trẻ em (40 m2) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).



Nhà ga mở rộng cũng khai trương dịch vụ phòng ngủ mini có thu phí của công ty SASCO, phục vụ hành khách nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi chuyến bay. Hệ thống cửa hàng tiện lợi Fresh to go do SASCO phục vụ cũng chính thức hoạt động từ ngày 26-10.