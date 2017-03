Sản lượng xe lắp ráp trong nước tăng trưởng trở lại

Đây là thông tin do Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết. Tuy nhiên, gần đây sản lượng xe lắp ráp trong nước đã bắt đầu tăng 3% so với tháng trước, trong khi xe nhập khẩu lại giảm đến 30%. Đặc biệt, theo thông tin từ Ford Việt Nam, doanh số bán hàng tháng 6-2012 của hãng này đã tăng gần gấp đôi so với tháng trước với 437 xe. Các dòng xe đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng này như Fiesta, Escape, Everest, Focus và Transit.

PHI NGUYỄN