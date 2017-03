Sản phẩm cháo chế biến từ nguyên liệu tự nhiên

Cụ thể, Công ty TNHH TM-SX Song Kim là nhà cung cấp chính thức các sản phẩm cháo thương hiệu Cây Thị đến thị trường khách hàng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng. Các sản phẩm cháo do công ty cung cấp luôn được chú trọng đến vấn đề chất lượng và hướng đến sử dụng hoàn toàn các nguồn nguyên liệu tự nhiên trong chế biến. Bên cạnh đó, các khâu sơ chế, chế biến sản phẩm đều trải qua quy trình công nghệ khép kín và phù hợp với tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Y tế TP.HCM ban hành nhằm đảm bảo tối đa chất lượng và an toàn của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu và niềm tin rất lớn của người tiêu dùng.

Không dừng lại ở việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty TNHH TM-SX Song Kim còn tập trung đa dạng hóa các sản phẩm nhằm tạo cho người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với khẩu vị từng người, như cháo thịt, cháo cá, cháo tôm, cháo tim gan, cháo óc heo, cháo lươn, cháo bò, cháo thập cẩm cùng ba loại súp đặc biệt, gồm súp bắp cua, súp tim gan và súp óc heo. Tất cả sản phẩm trên đều được chế biến từ nguồn nguyên vật liệu do các chợ đầu mối và những nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam cung cấp, bảo đảm kiểm dịch hằng ngày của Chi cục Thú y TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng tham gia quảng bá cháo Cây Thị.

Để có thể tham gia cung cấp các sản phẩm thực phẩm vào thị trường, sản phẩm cháo Cây Thị phải trải qua các khâu kiểm tra chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm rất chặt chẽ từ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM. Các sản phẩm cháo Cây Thị đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng. Phiếu kết quả kiểm nghiệm số hiệu MM09122707-2709 của Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM là kết quả kiểm nghiệm chính thức từ các mẫu sản phẩm được Thanh tra Sở Y Tế TP.HCM thu thập tại chuỗi cửa hàng Cây Thị theo đúng tiêu chuẩn và quy cách thu thập mẫu kiểm nghiệm.

Tại các hệ thống cửa hàng phân phối, cháo Cây Thị được bán từ 5 giờ đến hết 19 giờ mỗi ngày và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, nhằm đảm bảo các sản phẩm cháo luôn đến tay người tiêu dùng trong tình trạng tốt nhất, tại các hệ thống cửa hàng phân phối đều được trang bị hệ thống giữ nóng cách thủy, giúp giữ nóng cháo 60-70 độ C. Đây là nhiệt độ thích hợp để ngăn chặn sự phát triển của các loại vi khuẩn. Sau 19 giờ, các sản phẩm cháo còn dư sẽ được xử lý tiêu hủy theo đúng quy trình tiêu hủy dành cho các sản phẩm thực phẩm sử dụng trong ngày. Riêng các sản phẩm rau củ quả như dền, bồ ngót, xà lách xoong, cải ngọt hoặc bí đỏ, môn... luôn được thay mới sau mỗi hai giờ.

Thông tin khuyến mãi: Mừng xuân Canh Dần 2010, mua hai hộp cháo tặng một đĩa CD gốc Đàm Vĩnh Hưng tại các cửa hàng cháo Cây Thị. Chỉ duy nhất ngày 1-1-2010.

Ngoài ra, hệ thống cửa hàng cháo Cây Thị còn được trang bị toàn bộ dụng cụ bằng inox nhằm đảm bảo vệ sinh, hệ thống tủ cấp đông bảo quản thực phẩm đúng quy định của ngành y tế. Khách hàng mua cháo Cây Thị sẽ thật sự an tâm khi tận mắt nhìn thấy các sản phẩm hợp vệ sinh cùng với giá bán chỉ 10.000-15.000 đồng/hộp - phù hợp với tất cả đối tượng khách hàng.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, thương hiệu cháo Cây Thị dần có được sự tín nhiệm của đông đảo khách hàng. Phần lớn khách hàng tỏ ra rất hài lòng về các sản phẩm được chế biến từ nguồn nguyên liệu tự nhiên rất tốt cho sức khỏe. Cháo Cây Thị đã trở thành một thương hiệu nhận được sự quan tâm và ủng hộ của hàng ngàn lượt khách hàng đến mua sản phẩm cháo Cây Thị mỗi ngày.

LỘC AN