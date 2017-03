Sản phẩm mới “An-Lộc tích lũy gia tăng”: Xây mơ ước, dựng tương lai...

Ngày 8-7, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã giới thiệu sản phẩm mới “An-Lộc tích lũy gia tăng” ra thị trường Việt Nam với tổng quyền lợi khi đáo hạn lên đến gần 240% cho hợp đồng 20 năm...

Tập trung gia tăng lợi ích cho khách hàng

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (BHNT) liên tiếp tung ra các sản phẩm mới với nhiều tính năng ưu việt, trong đó đặc biệt chú ý đến việc gia tăng lợi ích cho người tham gia bảo hiểm. Đây được xem là một xu hướng mới nhằm nâng cao giá trị và bảo vệ quyền lợi cho khách hàng của các doanh nghiệp BHNT trước áp lực lạm phát của nền kinh tế.

Cũng theo đánh giá của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thị trường BHNT có dấu hiệu phục hồi trở lại trước sự “hạ nhiệt” của thị trường chứng khoán trong những tháng vừa qua. Trong đó, các sản phẩm hỗn hợp và trả tiền định kỳ vẫn là những sản phẩm ưa thích nhất trên thị trường chiếm tỷ trọng lớn trong kết cấu sản phẩm của doanh nghiệp. Tổng số hợp đồng bảo hiểm mới khai thác trong quý I là 275.930 hợp đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó các sản phẩm chính là 126.631 hợp đồng và hợp đồng bảo hiểm bổ trợ là 149.299 hợp đồng.

Tổng quyền lợi đến 236%...

Không nằm ngoài xu hướng đó, Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa giới thiệu sản phẩm mới “An-Lộc tích lũy gia tăng” vào ngày 8-7. Điểm đặc biệt nhất của sản phẩm này là bạn có thể nhận tổng quyền lợi bảo đảm tính đến thời điểm đáo hạn hợp đồng lên đến 236% đối với hợp đồng có thời hạn 20 năm. Đồng thời, “An-Lộc tích lũy gia tăng” còn được thiết kế với bốn thời hạn hợp đồng gồm: 8, 12, 16 hoặc 20 năm để khách hàng linh hoạt lựa chọn sao cho phù hợp nhất với mục tiêu tài chính của mình trong tương lai.

Với “An-Lộc tích lũy gia tăng”, từ năm thứ tư trở đi, khách hàng có thể nhận ngay quyền lợi tiền mặt định kỳ tăng dần mỗi hai năm hoặc để lại công ty để hưởng lãi và rút ra bất cứ lúc nào khi có nhu cầu.

Ông Takashi Fujii - Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam cho biết: “Chúng tôi không ngừng nghiên cứu nhu cầu của khách hàng để cung cấp cho thị trường những sản phẩm BHNT ngày càng đa dạng hơn, đáp ứng được nhu cầu khác nhau trong từng giai đoạn trong cuộc đời của mỗi người. Chúng tôi tin rằng “An-Lộc tích lũy gia tăng” không chỉ giúp khách hàng thực hiện mục tiêu tài chính dài hạn mà còn đáp ứng những nhu cầu ngắn hạn của mọi khách hàng dựa trên nền tảng vững chắc của một kế hoạch bảo vệ an toàn tài chính toàn diện trước những rủi ro trong cuộc sống”.

Thời gian đóng phí ngắn hạn

Một ưu điểm khác của “An-Lộc tích lũy gia tăng” so với các sản phẩm tương tự trên thị trường là khách hàng có thêm lựa chọn sớm hoàn tất việc đóng phí với thời hạn đóng phí ngắn bằng một nửa thời hạn hợp đồng. Với phương thức đóng phí ngắn hạn này, không những khách hàng sẽ tiết kiệm được một khoản phí đóng do tổng phí phải đóng sẽ nhỏ hơn so với cách đóng phí thông thường mà còn được gia tăng quyền lợi bảo vệ lên đến 150% số tiền bảo hiểm khi không may xảy ra rủi ro chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Có thể nói “An-Lộc tích lũy gia tăng” là một kế hoạch tài chính thông minh cho những khách hàng trong độ tuổi bắt đầu làm chủ cuộc sống của mình hoặc là người trụ cột trong gia đình. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn mang đến cho khách hàng những quyền lợi bảo vệ toàn diện trong trường hợp không may chết, bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối.

Khách hàng là trên hết!

Dai-ichi Life là công ty BHNT lớn thứ nhì tại Nhật Bản (thị trường BHNT lớn thứ hai thế giới) hoạt động theo phương châm “Khách hàng là trên hết”. Dai-ichi Life bước vào Việt Nam tháng 1-2007 và đây là thị trường nước ngoài đầu tiên mà Dai-ichi Life có công ty BHNT do mình sở hữu 100%. Vào tháng 1, Dai-ichi Life Việt Nam đã được Bộ Tài chính cho phép tăng vốn đầu tư từ 25 triệu USD lên 72 triệu USD (tương đương 1,152 tỷ đồng) chỉ sau một năm chính thức hoạt động tại Việt Nam. Với số vốn này, Dai-ichi Life Việt Nam trở thành công ty BHNT nước ngoài có vốn đầu tư lớn đứng thứ nhì tại Việt Nam.