Sản phẩm mới: Trà xanh Atuna, giảm stress và chống ung thư

Sản phẩm được đóng chai trên dây chuyền chiết nóng ở nhiệt độ trên 92o C, bổ sung vitamin C, chất xơ và Epigallo Catechin Gallate (EGCG). Trong đó, EGCG là hoạt chất chống ôxy hóa, có tác dụng chống lão hóa, duy trì tuổi thanh xuân, đem lại một sức sống mới, một tinh thần sảng khoái, ngăn ngừa ung thư, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và giảm stress. Đặc biệt là sản phầm có bổ sung chất xơ giúp hỗ trợ cho đường tiêu hóa và lượng vitamin C giúp loại trừ những mệt mỏi cơ thể. Trà xanh vị chanh được đóng trong chai PET 500 ml và 365 ml (ảnh), thích hợp với mọi lứa tuổi.