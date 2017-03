Sản phẩm PepsiCo không chứa chất gây hại DEHP

Để người tiêu dùng có thông tin thường xuyên và yên tâm sử dụng các loại nước giải khát, thực phẩm hiện bán trên thị trường, các cơ quan chức năng và phương tiện truyền thông đang lần lượt thông báo tên các sản phẩm có chất DEHP. DEHP là một chất phụ gia hữu cơ ở dạng lỏng, có khả năng gây ra giảm sinh dục nam, rối loạn dậy thì ở nữ giới và có thể gây hại đến sức khỏe.

Chính vì vậy, mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) đã lấy mẫu thử nghiệm và chứng nhận tất cả mẫu sản phẩm của Công ty PepsiCo Việt Nam bao gồm: nước uống ISOTONIC 7up Revive, Twister - nước cam ép và Twister - nước cam ép có tép đều không chứa chất gây hại DEHP và DINP.

Một góc dây chuyền sản xuất hiện đại tự động của PepsiCo.

Là đơn vị sản xuất và kinh doanh nước giải khát và thực phẩm thuộc Tập đoàn PepsiCo toàn cầu, PepsiCo Việt Nam cam kết với khách hàng, người tiêu dùng Việt Nam về việc bảo đảm an toàn sức khỏe thông qua hệ thống sản phẩm của mình. Chúng tôi luôn lựa chọn nguồn nguyên liệu an toàn nhập khẩu từ châu Âu. Một trong những giá trị của PepsiCo toàn cầu là “Luôn quan tâm tới khách hàng, người tiêu dùng và môi trường nơi chúng tôi có mặt và chỉ bán những sản phẩm mà chúng tôi thực sự tự hào”.

Nghĩa là tất cả sản phẩm của PepsiCo Việt Nam luôn đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nhờ hệ thống kiểm soát chất lượng ISO 22000:2005 giúp kiểm soát từ nguyên liệu đầu vào, cho đến quá trình chế biến và đóng gói. Công ty PepsiCo Việt Nam đã đoạt giải vàng thương hiệu An toàn vệ sinh thực phẩm lần 1-2009 do Cục ATVSTP - Bộ Y tế cấp; đoạt giải “Doanh nghiệp ứng dụng hệ thống chất lượng xuất sắc năm 2009” do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Cam kết mạnh mẽ của PepsiCo Việt Nam với khách hàng, người tiêu dùng Việt Nam là mọi sản phẩm của chúng tôi đều đảm bảo phục vụ tốt nhất, bảo vệ và tôn trọng sức khỏe của người tiêu dùng trong hiện tại cũng như tương lai.

NSĐT