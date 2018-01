SASCO vào Top 500 DN lớn nhất Việt Nam liên tiếp 11 năm

Bà Nguyễn Minh Ngọc, Phó Tổng Giám đốc SASCO nhận giải thưởng VNR 500 - Top 500 DN lớn nhất Việt Nam và Top 50 DN thành tựu 2017.



Top VNR 500” là giải thưởng thường niên được nghiên cứu và công bố định kỳ hàng năm kể từ năm 2007. VNR500 năm 2017 nhằm tôn vinh những DN đã đạt được những thành tựu xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2016. Bảng xếp hạng cũng xét tới các tiêu chí độc lập khác như lợi nhuận, tổng tài sản...



Tổng doanh thu năm 2017 của SASCO ước đạt 2.456 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ và đạt 107% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế năm 2017 ước đạt 331 tỷ tăng 17% so với cùng kỳ và vượt 50% kế hoạch cả năm.