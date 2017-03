Sâu hại phong lan

Rệp sáp rất thích hút nhựa cây lan, kể cả cây nhỏ đến cây lớn, làm cho cây khô héo dần. Rệp sáp thuộc họ Cocoidea, có vỏ cứng màu nâu, lây lan do kiến đem đến. Nó phát triển rất mạnh ở các giàn lan bị che tối. Do đó luôn phải có ánh sáng trong giàn lan, thông thoáng và độ ẩm vừa phải. Nếu có hiện tượng bị rệp sáp cần phơi các chậu phong lan ra nắng. Rệp hút nhựa làm cây bị thương tổn cũng như dễ bị các bệnh khác xâm nhập. Nếu trồng ít chậu thì có thể dùng bông tẩm dầu hôi để lau các mặt lá và dọc theo thân. Bạn nên làm vào buổi chiều để tránh sự cháy nắng lá.

Rầy trắng cũng hút nhựa cây làm cây khô héo dần. Nó được bọc bởi một lớp vảy màu trắng mịn và cũng thuộc họ Cocoidea. Nếu sớm phát hiện có rầy trắng phá hoại thì phun lên lá và thân dầu hôi với wofatox. Mỗi tuần phun một lần và làm cả mặt dưới lẫn mặt trên lá. Nếu cây bị nặng thì gỡ cây khỏi chậu và ngâm trong dung dịch thuốc trên, rửa sạch các vết bẩn rồi trồng lại vào chậu khác. Tiếp tục làm vệ sinh quanh vườn và trong giàn, phun thuốc sát trùng và chặt bỏ các cây có thể gây nguồn sâu bọ.

Sâu là ấu trùng của các loài bướm ngày và đêm cũng phá hoại lá phong lan khá mạnh. Có thể phòng trừ bằng cách bắt sâu hay thuốc pha loãng như Malathion, Gam-ma BHC...

Gián cũng là kẻ cắn phá rễ phong lan rất nhanh. Chúng thường ở ngay trong chậu phong lan và lẩn trốn trong các khe than gạch hoặc di chuyển từ nơi cống rãnh, chân cột giàn lên. Chúng rất thích ăn phần đầu rễ non, làm cây bị tổn thương nặng, yếu đuối, tăng trưởng chậm và dễ nhiễm bệnh. Gián rất khó diệt vì chúng lẩn trốn kín, ban đêm mới ra cắn phá. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra các chậu phong lan bằng cách ngâm cả chậu (đến miệng) vào chậu nước lớn, gián sẽ phải bò ra (kể cả gián con). Tốt nhất là dùng mồi có tẩm thuốc để nhử gián, sẽ diệt được cả gián trong chậu lẫn ở xung quanh. Một mẩu nhỏ bánh mì có tẩm thuốc (Zso-proposyl-phenil-N-Methylcarbonate) sẽ diệt được gián về đêm. Sau đó phải làm vệ sinh toàn bộ nơi trồng phong lan, không để chỗ cho chúng ẩn nấp.

Rầy vàng có nhiều loài, trong đó chủ yếu thuộc loài Lem Pectorallis phá hoại phong lan nhiều nhất. Chúng thường làm hại nụ và hoa lan bằng cách đẻ trứng trên búp hoa và cắn phá mạnh cả cụm hoa. Ấu trùng lớn màu đỏ vàng và nước tiết ra màu đỏ cam. Do đó mỗi khi cây bắt đầu cho nụ hoa phải kịp thời phát hiện và phun thuốc ngay. Rầy hay gieo hoan vào buổi tối nên phải phun thuốc ngay vào buổi chiều, nó sẽ không hoạt động được.

Rệp đỏ rất nhỏ bé, thường cắn mặt dưới lá, làm lá lấm tấm đen rồi rụng (như lá bị tàn nhang). Khi phát hiện có các đám nhỏ di động ở mặt dưới lá già phải có biện pháp xịt thuốc ngay. Dùng Malathion, Dicrotophos hay Imethoate phun cách 10 ngày/lần cả hai mặt lá.

Ngoài ra còn có thể thấy ở các giàn phong lan các loài bọ trĩ (côn trùng châm hút nhỏ có cánh), rệp vảy (loại có vỏ cứng hay vỏ mỏng), rệp bột (cơ thể mềm nhũn)... Tất cả đều có thể bị tiêu diệt bằng cách phun thuốc.

Ngoài ra, giàn phong lan còn có thể bị nhiều loài động vật khác phá hoại như ốc sên, ong, châu chấu, chuột, chim... Do đó phải làm vệ sinh thường xuyên cả vườn lẫn khu vực lân cận bằng cách dọn dẹp gọn gàng các thứ vật liệu gây trồng, loại bỏ các vật không cần thiết và phun thuốc Methyl Parathion. Mặt khác, khi phát hiện ra có sự phá hoại, phải kịp thời ngăn chặn, không để bị tổn thương nặng, cây phong lan sẽ khó phục hồi...