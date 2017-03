Sinh viên SaigonTech và cơ hội việc làm quốc tế

Mùa thu năm 2012, SaigonTech sẽ đưa những sinh viên đầu tiên đi làm ở nhiều phân hiệu của các trường đại học Mỹ trên thế giới theo đúng chuyên ngành đã học tại SaigonTech.

Được biết kể từ khóa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên vào năm 2005 cho đến nay, Trường SaigonTech đã có hơn 1.200 sinh viên tốt nghiệp và nhận bằng của ĐHCĐ Houston ngay tại Việt Nam. 15% trong số cựu sinh viên SaigonTech hiện đang làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia và nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Malaysia…

Với tấm bằng của Mỹ, vốn tiếng Anh vượt trội và kỹ năng mềm thành thạo, nhiều sinh viên SaigonTech đã có việc làm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sinh viên tốt nghiệp SaigonTech các khóa cũng đang từng bước tạo dấu ấn thành công của mình trên con đường sự nghiệp. Từ xuất phát điểm như hầu hết các học sinh THPT ở Việt Nam, sau quá trình học tập nghiêm túc tại SaigonTech, họ đã có những bứt phá trên con đường học tập và sự nghiệp. Thành công bước đầu của họ đã góp phần khẳng định uy tín của một chương trình đào tạo chất lượng quốc tế tại Việt Nam, tại SaigonTech.

Sinh viên Trường SaigonTech nhận bằng tốt nghiệp.

Với tấm bằng của ĐHCĐ Houston, sinh viên tốt nghiệp SaigonTech cũng gặp thuận lợi hơn nếu muốn tiếp tục theo học tại các trường của Mỹ như Texas A&M University, University of Houston, University of Texas, Baylor University…

