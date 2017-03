Sơn Trà - bãi Tiên Sa

Tour một ngày khám phá Đà Nẵng Mai Linh Tourism: Khởi hành tham quan Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chămpa, tiếp tục tham quan danh thắng Non Nước-Ngũ Hành Sơn. Quý khách ăn trưa tại nhà hàng với đặc sản mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da. Tự do nghỉ ngơi, thư giãn. Buổi chiều tham quan, khám phá bán đảo Sơn Trà hay còn gọi là núi khỉ với trạm phát sóng Đài truyền hình DRT, trạm rada - ngắm toàn cảnh TP Đà Nẵng ở độ cao hơn 550 m. Sau đó men theo triền núi đến tham quan cây đa ngàn năm tuổi. Viếng chùa Linh Ứng và tượng Phật Bà cao nhất Việt Nam. Kết thúc chương trình. Giá trọn gói (dành cho khách đi ghép đoàn): 499.000 đồng/khách, gồm ăn theo chương trình, vé tham quan tất cả các điểm theo chương trình. Liên hệ: Mr. Trương Công Tính - 0983.308.955. Viettravel: Dịp này Viettravel tổ chức tour từ Đà Nẵng đi Thái Lan và Malaysia năm ngày đêm: Xuất phát từ TP Đà Nẵng-TP.HCM-Bangkok-Pataya-Bangkok-TP.HCM-Đà Nẵng. Tour Thái Lan, chi phí gồm: vé máy bay khứ hồi chặng Đà Nẵng-Bangkok-Đà Nẵng, lệ phí sân bay, phí an ninh, xe vận chuyển đưa đón theo chương trình, vé tham quan các điểm theo chương trình, khách sạn ba sao, ăn theo chương trình và ăn tự chọn, bảo hiểm du lịch. Đặc biệt, Vietravel tặng thêm cho mỗi du khách phí bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đa là 10.000 USD cho nhân mạng và 1.000 USD cho hành lý. Giá tour: 409 USD/khách (dành cho đoàn từ 15 khách trở lên), không bao gồm chi phí nhập cảnh... Tour Đà Nẵng-Malaysia (năm ngày đêm) 545 USD (dành cho đoàn từ 15 khách trở lên): Đà Nẵng-Singapore-Genting-Kualalumpur-Malacca-Johor-Siemriep-Đà Nẵng. Thông tin liên hệ: Trần Thị Ngọc Tú - 0983.933.466. T.VŨ