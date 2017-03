Sorento vũ điệu cuộc sống

Sorento chinh phục khách hàng với vẻ ngoài mạnh mẽ, góc cạnh, sắc nét và cân đối. Có thể ví Sorento như một chiến binh dũng mãnh bởi nó di chuyển dễ dàng trên mọi địa hình, dù đường gồ ghề hay dốc đứng. Những ai từng lái thử nghiệm xe Sorento đều không thể phủ nhận Sorento có động cơ cực kỳ mạnh mẽ, khả năng tăng tốc của xe nhanh, từ 1 đến 100 km trong vòng 7,1 giây.

Nhìn từ bên ngoài, Sorento mang một thân hình cứng cáp. Hai thanh ngang mạ crôm sáng bóng phía trước tôn lên dáng vẻ lịch lãm của xe. Khung gầm xe được thiết kế cao ráo, tạo cảm giác năng động và thông thoáng. Hệ thống đèn pha được bố trí cá tính và hầm hố. Những ai nghĩ rằng các mẫu xe SUV không còn hợp với xu thế thời trang thì sẽ có cách nhìn khác khi được nhìn thấy Sorento.

Thế giới nội thất của Sorento có thể làm hài lòng bất kỳ khách hàng kỹ tính nào. Toàn bộ ghế đều được bọc da sang trọng với thiết kế rộng rãi, có thể ngả ra hoặc gập lại rất tiện lợi. Với hệ thống âm thanh sáu loa cực ấm, người sử dụng có cảm giác như đang ở trong một studio hiện đại thực thụ, tất cả đều được tích hợp và điều chỉnh dễ dàng trên vô lăng. Ngoài ra, Sorento còn được trang bị mâm hợp kim nhôm thời trang và sành điệu. Kính cửa sổ chỉnh điện, khóa mở cửa trung tâm điều khiển từ xa.

Người sử dụng có thể yên tâm và tin cậy tuyệt đối về độ an toàn của xe bởi Sorento đã trải qua một cuộc sát hạch nghiêm ngặt kiểm tra về tính an toàn. Bên cạnh hệ thống phanh chống bó cứng ABS, xe còn được trang bị hệ thống ổn định điện tử và bám dính mặt đường, túi khí đằng trước, đầu gối và bên hông, dây đai an toàn tự siết khi có sự cố.

Hiện nay Sorento có phiên bản một cầu và hai cầu, đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng. Xe được trang bị máy dầu kết hợp sử dụng công nghệ CRDi giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn và thân thiện với môi trường.

Sorento là mẫu xe SUV duy nhất của KIA xuất hiện tại thị trường Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay.