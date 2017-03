Sourcing meeting: Mô hình xúc tiến thương mại thời khủng hoảng

Tuy nhiên, cách làm này ảnh hưởng đến lợi nhuận và tốn kém cho doanh nghiệp bởi nhiều lý do như tại hội chợ, doanh nghiệp có thể tiếp xúc với rất nhiều nhà mua, nhà nhập khẩu. Tuy nhiên, xác suất thành công chỉ khoảng 5%-10%, chi phí phát triển kinh doanh trong trường hợp này là cao. Với trường hợp làm việc thông qua các công ty thương mại, doanh nghiệp Việt Nam phải chia phần lợi nhuận với đối tác, đồng thời còn phải gánh chịu một rủi ro khác là việc tiết lộ các thông tin thương mại. Không chỉ vậy, các công ty thương mại trung gian này có thể lấy cắp mẫu mã của doanh nghiệp Việt Nam để chào bán cho khách hàng khác với giá thấp hơn...

Chính vì vậy, hiện đang xuất hiện một mô hình xúc tiến thương mại ít tốn kém hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Đó là mô hình xúc tiến thương mại trực tuyến (online) kết hợp song song với mô hình hỗ trợ kết nối mặt đối mặt (offline-face to face) được thực hiện thông qua sourcing meeting (gặp gỡ kết nối kinh doanh) do trang web www.gophatdat.com tổ chức.

Cụ thể, sau khi nhận nhu cầu mua hàng tại thị trường Việt Nam thông qua các đối tác lớn trong cùng lĩnh vực, Gophatdat.com sẽ dựa trên nguồn dữ liệu doanh nghiệp của mình để tìm nhà sản xuất Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn do nhà mua hàng yêu cầu. Sau đó, Gophatdat.com sắp xếp tổ chức để các nhà mua hàng gặp mặt trực tiếp với nhà sản xuất, gọi là sourcing meeting. Trước buổi sourcing meeting, tất cả nhà sản xuất đều có được thông tin về nhà mua hàng, nhu cầu chi tiết... để họ có thể chuẩn bị thông tin đầy đủ nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp với nhà mua, ký kết đơn hàng ngay tại chỗ.

Đặc biệt, tham gia mô hình trên, doanh nghiệp không phải chia sẻ lợi nhuận trung gian hoặc phải đầu tư tham gia hội chợ quốc tế. Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký thành viên Gophatdat.com và sẽ được kết nối với nhà mua hàng trong suốt năm. Gophatdat.com sẽ thực hiện mọi yêu cầu từ cả người mua lẫn người bán để hai bên đối tác có thể tiến đến ký kết hợp đồng trực tiếp nhưng không tính phần trăm hoa hồng trên đơn hàng ký kết. Được biết, hiện nhu cầu mua thông qua sourcing meeting rất đa dạng, từ việc mua các mặt hàng thép của nhà sản xuất xe buýt hàng đầu của Canada như Girardin Minibus với doanh số hàng chục triệu USD đến nhu cầu mua các mặt hàng thực phẩm của nhà phân phối Fly Ace Corporation từ Philippines với doanh số hàng trăm ngàn USD.

Bà Ellen L. Cochanco, phụ trách mua hàng của Công ty Fly Ace Corporation chuyên nhập khẩu nông sản vào thị trường Philippines, cho biết: “Chúng tôi chuyên nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm như sữa đặc có đường, dầu ôliu hoặc pasta dressing... Việt Nam là một quốc gia có rất nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu tốt, giá cả và chất lượng cạnh tranh hơn so với Trung Quốc. Hiện chúng tôi tập trung mua các mặt hàng sữa đặc có đường, trà, cà phê và gạo. Thông qua sourcing meeting, chúng tôi đang chuẩn bị ký kết các hợp đồng về đường, cà phê... của Việt Nam. Vì vậy, sourcing meeting đang được xem là cơ hội xúc tiến thương mại ít tốn kém, hiệu quả đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay”.