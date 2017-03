Sử dụng vỏ xe đúng cách

Sở hữu một chiếc xe tin cậy, an toàn là điều mà ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, ngoài các yếu tố về kỹ thuật, động cơ, trang thiết bị trên xe, bạn cũng nên chú ý tới chi tiết quan trọng không kém là vỏ xe. Bởi chúng là phần duy nhất tiếp xúc với mặt đường. Do vậy, việc giữ vỏ trong tình trạng tốt sẽ nâng cao chỉ số an toàn cho chiếc xe.

Cẩn thận với áp suất thấp

Vỏ xe có áp suất thấp chỉ chiếm khoảng 20% ​​tổng áp suất quy định. Điều này dẫn đến tuổi thọ vỏ xe ngắn hơn và sẽ trở thành một vấn đề lớn khi thắng trên các bề mặt ẩm ướt. Đó là mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào. Bởi vì khi vỏ có áp suất thấp thì khoảng cách xe dừng lại lâu hơn trên bề mặt ẩm ướt. Ngoài ra, nhiệt tích tụ bên trong có thể gia tăng, nếu quá cao có thể làm vỏ phát nổ. Khi đó, người lái sẽ mất khả năng kiểm soát, rẽ vào làn đường khác hoặc va chạm với các phương tiện khác. Những chiếc xe loại lớn chẳng hạn như xe tải hay xe thể thao đa dụng có nguy cơ gặp tai nạn cao hơn. Vì vậy, nếu bạn đang sở hữu loại xe này thì cần đặc biệt chú ý đến bảo trì vỏ xe như khuyến cáo. Theo ước tính của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ, mỗi năm có khoảng 41 người chết và hơn 1.000 người bị thương vì nổ vỏ do hiện tượng áp suất thấp gây ra.

Không chỉ vậy, áp suất vỏ không đúng là nguyên nhân dẫn đến hư hỏng vỏ. Vì vậy, để tránh tình trạng này, bạn cần kiểm tra áp suất tối thiểu một lần mỗi tháng. Thông tin về áp suất vỏ tiêu chuẩn có thể tìm thấy ở sổ tay hướng dẫn sử dụng xe, nắp đậy thùng nhiên liệu hoặc bậc cửa bên lái. Tuy nhiên, bạn phải chú ý là chỉ số ghi trên vỏ không phải là áp suất quy định mà nó là trị số tối đa cho loại vỏ đó.

Chuyên viên của Ford đang kiểm tra bảo dưỡng thắng và vỏ xe cho khách hàng. Ảnh: PHI NGUYỄN

Bảo trì vỏ thường xuyên

Trong những chuyến đi xa, bạn nên mang theo vỏ dự phòng vì điều này sẽ giúp giảm chi phí khi kéo xe về trạm. Tuy nhiên, nếu bạn có loại vành bánh xe khác với vành tiêu chuẩn thì hãy đảm bảo rằng bulông bánh xe dự phòng có thể lắp vừa. Đặc biệt, khi vỏ không đảm bảo độ căng cũng làm tăng khả năng mòn và tác động xấu tới việc điều khiển xe.

Khi kiểm tra, điều chỉnh áp suất vỏ, bạn cần chú ý các hướng dẫn và tuân thủ theo những nguyên tắc quy định. Đó là không kiểm tra áp suất khi vỏ bị nóng; áp suất khí có thể tăng 0,45-0,9 kg khi nhiệt độ thay đổi 10oC; áp suất thường tăng thêm vào mùa hè và giảm một chút vào mùa đông; áp suất vỏ cần phải giống nhau cho cả hai bên trái, phải nhưng có thể khác nhau giữa vỏ trước và sau; nắp van vỏ cần được đóng chặt tránh bụi bẩn và hở van; thay thế ngay lập tức khi phát hiện nắp đậy van bị mất; đảm bảo vỏ không bị vết lõm hay thay đổi méo mó.

Nhằm tránh hiện tượng trượt xảy ra, vỏ xe cần có chiều sâu hoa vỏ hợp lý, tối thiểu là 1,6 mm. Bạn cũng nên kiểm tra độ mòn không đều của hoa vỏ vì chúng sẽ làm thời gian sử dụng vỏ giảm đi đáng kể. Nếu vỏ mòn không đều hoặc có hiện tượng bất thường thì nên mang ngay đến đại lý nơi bạn thay chiếc vỏ đó để kiểm tra. Cách tốt nhất để hạn chế mòn không đều là đảo vỏ.

Vỉa hè có thể là nguyên nhân gây hỏng vỏ. Vì vậy, bạn hãy lái xe lên một cách cẩn thận, nếu bạn điều khiển quá nhanh hay với một góc độ không hợp lý sẽ có thể gây ra hiện tượng nứt vỏ. Mặt khác, tài xế nên tránh tối đa các ổ gà hay mảnh vỡ ở trên đường; tránh gia tốc xe quá nhanh hay thắng gấp; chú ý về tải trọng tối đa vì có thể làm giảm tuổi thọ của vỏ. Khi cần thay thế, bạn nên dùng vỏ cùng chủng loại với nguyên bản được lắp trên xe ban đầu. Nó bao gồm cỡ vỏ, kiểu vỏ và tốc độ giới hạn. Lái xe cũng cần chú ý là những vỏ xe sử dụng quá sáu năm thì cần phải thay mới. Điều này đảm bảo an toàn cho bạn trong suốt cuộc hành trình.

