Sữa học đường: Kế hoạch ngắn cho “trăm năm trồng người”

Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 của Bộ Y tế cho thấy tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi năm 2010 của nước ta là 29,3%, trong đó 31 tỉnh có tỉ lệ trên 30% (mức cao) và hai tỉnh trên 40% (mức rất cao). Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng ưu tiên thực hiện việc tăng cường thể chất và trí tuệ cho trẻ. Mới đây, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) vừa khởi động giai đoạn II dự án Sữa học đường và là tỉnh dẫn đầu cả nước trong việc đầu tư ngân sách “khủng” cho chương trình này. Đây là cách đầu tư vào thế hệ tương lai hiệu quả. Từ thực tiễn này, vấn đề đặt ra là bao giờ các địa phương khác sẽ triển khai cho chiến lược “trăm năm trồng người” thông qua bài học kinh nghiệm có sẵn của BR-VT…

Theo đó, chương trình Sữa học đường giai đoạn II (2012-2016), UBND và Sở GD&ĐT tỉnh BR-VT phát động và phấn đấu trong suốt năm năm tới, tổng cộng có 270.000 trẻ em toàn tỉnh sẽ được uống sữa miễn phí. Tại lễ phát động chương trình này, ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai, chia sẻ: “Chúng tôi đã theo dõi chương trình Sữa học đường tại BR-VT từ khá lâu, đây là một chương trình rất hay và có ý nghĩa. Hiện chúng tôi đã tham quan, học hỏi từ chương trình và cũng đang chuẩn bị đề án Sữa học đường để đệ trình lên UBND tỉnh. Chúng tôi rất mong sớm có chương trình Sữa học đường đến với trẻ em tỉnh nhà”. Không chỉ vậy, chúng tôi ghi nhận có mặt nhiều đại biểu đến từ các tỉnh, thành trong cả nước đến đây để ghi nhận, tham quan và học tập kinh nghiệm.

Các em nhỏ uống sữa miễn phí tại trường trong chương trình Sữa học đường ở BR-VT.

Được biết, kết thúc năm năm của giai đoạn I, chương trình Sữa học đường tại BR-VT đã triển khai đại trà tại 82/82 xã, phường của tỉnh. Kết quả là tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ 3-5 tuổi tại tỉnh giảm từ 26% xuống còn 15%; lượng trẻ tăng cân chiếm tỉ lệ khá cao (hơn 66%); tỉ lệ trẻ thoát suy dinh dưỡng đạt gần 22%; đặc biệt trẻ có cải thiện về chiều cao đạt hơn 36%. Hiện tốc độ giảm suy dinh dưỡng trẻ em của tỉnh khá nhanh so cả nước. Tỉ lệ trẻ mầm non ra lớp tại BR-VT đã tăng gấp đôi (đạt 95% năm 2011) và tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng của tỉnh giảm từ vị trí 20 về vị trí thứ năm trên cả nước.

Những thành tích đáng kể này thực sự làm cho các tỉnh, thành khác mong muốn. Và họ càng bị thuyết phục hơn khi biết rằng chương trình này là sự kết hợp và đồng thuận giữa Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp. Cụ thể, giai đoạn I, tỉnh hỗ trợ chương trình 50% từ ngân sách, 50% do phụ huynh đóng góp (tại các trường mầm non). Với giai đoạn II, sẽ có thêm sự đóng góp hỗ trợ giá sữa từ doanh nghiệp. Vì vậy, trong giai đoạn II, tỉnh tiếp tục đầu tư 113 tỉ đồng (trong đó có 11 tỉ đồng do Vinamilk đóng góp thông qua hỗ trợ giá sữa) để giúp cho 270.000 trẻ em (suốt năm năm) toàn tỉnh được uống sữa miễn phí.

Có thể khẳng định các tỉnh, thành khác muốn thực hiện theo mô hình của BR-VT không quá khó khăn. Bởi vì mô hình này hiện đã có sẵn từ công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục cho đến huấn luyện, đào tạo, triển khai và giám sát. Hệ thống văn bản cũng đã được hoàn thiện đầy đủ. Những khó khăn phát sinh khi va chạm thực tiễn cũng đã được BR-VT trải nghiệm và có cách khắc phục. Đặc biệt, ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, còn khẳng định: Sẵn sàng giúp đỡ khi các tỉnh bạn cần học tập kinh nghiệm.

Vấn đề cần làm để có được chương trình Sữa học đường như BR-VT đối với các tỉnh, thành khác chính là việc các địa phương có mạnh dạn và quyết liệt để làm hay không? Bởi tin chắc rằng, với sự quyết tâm của địa phương, sự đồng lòng của phụ huynh và sự bắt tay của các doanh nghiệp tại mỗi địa phương thì chương trình mới có kết quả tốt đẹp.

Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc đối ngoại Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk), chia sẻ: “Vinamilk vinh dự đồng hành, hỗ trợ chương trình trong suốt năm năm củagiai đoạn I và tiếp tục là nhà cung cấp sữa cho chương trình trong giai đoạn II. Chính sách giá ưu đãi của Vinamilk cho chương trình Sữa học đường với mong muốn mọi trẻ em được uống sữa để nâng cao thể chất, học tập tốt hơn”. Ông Bert Jan Post, Giám đốc Tetra Pak Việt Nam - đơn vị hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình, nói: “Đầu tư vào thế hệ tương lai sẽ luôn là một chủ trương đúng đắn và mang lại lợi ích xã hội lâu dài. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ BR-VT cũng như các tỉnh, thành khác của Việt Nam xây dựng và phát triển chương trình này”. _______________________________ Bà Nguyễn An Thanh, phụ huynh tại quận Bình Tân, TP.HCM nói: “Nghe đài, đọc báo thấy BR-VT thực hiện chương trình này mà chờ mãi chưa thấy có ở TP.HCM. Nếu có thì tốt quá vì giờ khó khăn, gia đình thu nhập thấp như tôi khó lòng có đủ điều kiện cho con uống sữa đều đặn”. Một bà mẹ khác là Trần Ngọc Thúy ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai cho biết: “Tôi cũng đang mong mỏi có chương trình này ở tỉnh nhà để con cái đi học có sữa uống. Ở các vùng sâu, vùng xa như tôi, thật khó có sức cho con uống sữa đến lớp tiểu học…”.

MINH TÚ