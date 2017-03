Suntory PepsiCo Việt Nam và nỗ lực bảo vệ môi trường

Trong một thế giới khi nhận thức bảo vệ môi trường (BVMT) ngày càng nâng cao thì vai trò của doanh nghiệp ngày càng rõ nét. Nhiều đơn vị thể hiện vị trí dẫn đầu trong các chương trình hoạt động môi trường. Đồng thời họ cũng khuyến khích nhân viên làm theo để góp sức cho môi trường sạch đẹp. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nước giải khát, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB) luôn nỗ lực hết sức để BVMT, nguồn nước nơi công ty triển khai hoạt động sản xuất và kinh doanh.



Chung tay hỗ trợ người dân

Trong hai năm qua tình trạng xâm nhập mặn xảy ra tại vùng ĐBSCL đã gây ra nhiều khó khăn, thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân nơi đây. Vì vậy, thông qua giải gôn từ thiện Swing for Life lần thứ 17 và chương trình Mùa hè xanh 2016, SPVB đã chung tay hỗ trợ xây dựng 13 hệ thống lọc nước, một công trình cung cấp nước sạch, 220 ống hồ chứa nước sạch cho đồng bào vùng xâm ngập mặn tại Cà Mau, Kiên Giang và Bến Tre. Tổng kinh phí hỗ trợ lên tới hơn 1,165 tỉ đồng. Sự hỗ trợ này không chỉ đến từ công ty mà còn có sự tham gia đóng góp của chính cán bộ nhân viên SPVB.



Đông đảo cán bộ nhân viên SPVB tham gia chương trình Ngày làm sạch hồ tại Hà Nội.



Ngày 17-9 vừa qua, 50 cán bộ, nhân viên công ty đã tham gia Ngày làm sạch hồ do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VCCI) phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu môi trường và Cộng đồng (CECR) tổ chức tại hồ Bảy Mẫu, Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Ngoài những đóng góp hỗ trợ tổ chức chương trình, sự hăng hái, nhiệt tình của các tình nguyện viên đến từ SPVB đã mang đến không khí hứng khởi, náo nhiệt. Trước đó, anh chị em công ty còn tích cực tham gia Ngày hội Tái chế chất thải do Sở TN&MT TP.HCM tổ chức hằng năm hay Ngày hội Môi trường do công ty phối hợp với các đơn vị khác tổ chức.



Ông Uday Shankar Sinha, Tổng Giám đốc SPVB (thứ hai từ phải sang), cùng ban tổ chức giải gôn từ thiện Swing for Life trao tặng số tiền gây quỹ của giải đấu cho đồng bào vùng xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre.

Mizuiku - Em yêu nước sạch



Trong tiếng Nhật, Mizu nghĩa là nước, Iku nghĩa là giáo dục. Chính vì vậy mà dự án Mizuiku - Em yêu nước sạch được triển khai nhằm tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên nước. Chương trình được Tập đoàn Suntory tài trợ và SPVB kết hợp với các đối tác tại Việt Nam thực hiện. Năm 2015, dự án triển khai thí điểm thành công cho hơn 1.600 học sinh tại Hà Nội. Tại TP.HCM, tháng 3-2016, dự án mở rộng đến năm trường tiểu học trên địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh với hơn 3.300 học sinh tiểu học tham gia.

Mizuiku - Em yêu nước sạch được đánh giá cao về tính thiết thực cũng như tác động mạnh mẽ đến các em học sinh. Theo đó, SPVB đã thiết kế, biên tập bộ tài liệu dự án; tập huấn cho các em học sinh, giáo viên…; tổ chức ngày hội Hiệp sĩ nước sạch; tham gia trải nghiệm thực tế tại nhà máy SPVB… Đặc biệt dự án còn hỗ trợ lắp đặt máy lọc nước RO, xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh trường học… Song song với việc tổ chức các lớp học, dự án cũng hỗ trợ kinh phí để xây mới hệ thống lọc nước, nâng cấp nhà vệ sinh tại các trường học. Tại chương trình, các em học sinh được tiếp cận với các kiến thức về vai trò của tài nguyên nước một cách gần gũi, dễ hiểu thông qua các bài giảng lý thuyết, giờ học thực hành cùng nhiều hoạt động ngoại khóa. Từ đó các em có thêm kiến thức, nhận rõ vai trò quan trọng của nước và vệ sinh nước trong đời sống hằng ngày.

Chia sẻ cảm xúc của mình về dự án, em Lê Văn Tươi, học sinh lớp 8A Trường Tiểu học Lê Thanh B, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hồ hởi cho biết: “Em ước mình có thể trở thành siêu nhân để bảo vệ dòng sông quê em”. Có lẽ đó không chỉ là ước mơ của Tươi mà là ước mơ của các em học sinh và tất cả chúng ta. Thông tin từ SPVB cho biết giai đoạn 2017-2019, Mizuiku - Em yêu nước sạch sẽ được mở rộng trên phạm vi toàn quốc; được công nhận chính thức tài liệu giảng dạy Mizuiku là sách tham khảo chính thức cho giáo dục tiểu học. Đồng thời dự án cũng định hướng phát triển trang học trực tuyến và website riêng.

Vì tương lai phát triển bền vững

Trong khuôn khổ hội thảo Giáo dục và tuyên truyền về bảo vệ mội trường trong trường học do Sở TN&MT TP.HCM kết hợp với Sở GD&ĐT TP.HCM triển khai mới đây, bà Chung Hương Giang, Giám đốc đối ngoại và truyền thông khu vực miền Nam SPVB, cho biết: “Trong suốt hơn 20 năm kinh doanh tại Việt Nam, SPVB cam kết mạnh mẽ đối với các hoạt động phát triển kinh doanh bền vững và triển khai nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng. Trong đó, Mizuiku - Em yêu nước sạch là một dự án có tính chất dài hạn và gắn kết chặt chẽ với hoạt động BVMT nói riêng và các hoạt động vì cộng đồng nói chung của SPVB”.



Bà Chung Hương Giang, Giám đốc đối ngoại và truyền thông khu vực miền Nam SPVB, trình bày tham luận trong hội thảo Giáo dục và tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong trường học.

Ngoài những dự án trên, công ty còn thực hiện nhiều hoạt động BVMT và cung cấp nước sạch khác như Waterhope - dự án cung cấp nước sạch với giá cả phải chăng cho người dân nghèo miền Trung được triển khai từ năm 2013; chương trình Think & Drink - khuyến khích người tiêu dùng uống chai thủy tinh BVMT… Không chỉ mang đến các sản phẩm chất lượng, SPVB rất tự hào được trở thành một phần trong nỗ lực giữ gìn màu xanh Việt Nam. Việc tích cực tham gia đóng góp thiết thực cho cộng đồng trong suốt thời gian vừa qua là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của SPVB đối với sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Công ty tin tưởng rằng đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội cũng chính là mang đến sự thành công hơn nữa. Đồng thời đảm bảo cho một tương lai phát triển kinh doanh bền vững của chính Suntory PepsiCo Việt Nam.