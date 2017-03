Tái chế vỏ hộp sữa: Hành động nhỏ để bảo vệ môi trường

Ngày 12-7, lớp Tập huấn bảo vệ môi trường - thu gom và tái chế vỏ hộp sữa sau khi sử dụng đã diễn ra tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM. Khoảng 200 công nhân thuộc Công ty Dịch vụ công ích quận 10, các nghiệp đoàn, hợp tác xã thu gom rác dân lập trên địa bàn đã đến tham gia.

Tận dụng tối đa tài nguyên từ rác

Lợi ích đầu tiên của tái chế giấy là giúp bảo tồn rừng tự nhiên, giảm nhu cầu về gỗ và tổng lượng gỗ bị chặt hạ. Điều quan trọng hơn là tái chế giấy giữ lại được rừng, giảm áp lực chuyển đổi rừng tự nhiên. Trong đó có cả khu vực nhạy cảm về sinh thái. Lợi ích thứ hai là giúp giảm lượng phát thải CO2. Các loại cây ít tuổi có thể hấp thụ cacbon nhanh, cây già thì tồn trữ nhiều cacbon. Nhờ đó làm giảm sự tập trung của khí nhà kính trong khí quyển. Hơn nữa khi cây bị chặt hạ thì cũng là lúc lượng cacbon tồn trữ sẽ bị thoát. Ngoài ra, nhiều lợi ích khác như giảm được chất thải rắn, lượng nước thải…

Theo Hiệp hội Giấy Việt Nam, ngành giấy cùng các doanh nghiệp giấy đã lắp đặt hàng loạt dây chuyền hiện đại, đồng bộ sản xuất bột từ giấy phế liệu với tổng công suất 190.000 tấn/năm. Tuy nhiên, ở nước ta, tỉ lệ thu hồi giấy đã qua sử dụng chỉ dừng lại ở mức 50%. Trong khi các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia đạt mức 80%. Tỉ lệ này ở Nhật thậm chí còn cao hơn. Các quốc gia khác cũng thu gom vỏ sữa để tái chế với tỉ lệ 50%-60%. Con số này ở Việt Nam còn rất thấp. Hiện tại, dân số ở TP.HCM có hơn 10 triệu người, lượng rác thải hằng ngày là 6.000-8.000 tấn. Trong đó có rất nhiều phế liệu bỏ đi, ước tính tổng giá trị vào khoảng 40.000 USD.

Hiện các nhà máy giấy đang thu mua bao bì hộp sữa sau khi sử dụng. Sau tái chế, nhà máy tận dụng lại được tới 50%-55% bột giấy.

Hành động nhỏ vì môi trường

Sử dụng bao bì giấy và tái chế bao bì giấy đã qua sử dụng đem lại nhiều lợi ích to lớn. Mặt khác, giấy có thể tái chế tới sáu lần trước khi chôn lấp hoặc đốt bỏ. Vì vậy, việc làm này đạt được mục tiêu về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Đồng thời, đây cũng hoạt động đúng đắn thực hiện theo chương trình phân loại rác tại nguồn do Sở TN&MT phát động. Rác sinh hoạt thường được thu gom từ đường phố, chợ, hộ dân, nhà hàng, quán ăn, công sở… bao gồm rác hữu cơ (rau, củ, quả, lá cây…), rác vô cơ (lon, chai nhựa…). Trong đó một lượng lớn là vỏ hộp sữa bằng giấy. Chúng có thể được tái chế thành những vật phẩm được sử dụng hằng ngày như ly giấy, thùng rác, bao bì, mái lợp… Do đó, không có gì là lãng phí nếu chúng ta biết tận dụng, thu gom, tái chế.

Tại buổi tập huấn, Công ty Giấy Đồng Tiến cho biết nguồn nguyên liệu sản xuất đang gặp khó khăn. Vì vậy, đơn vị này có nhu cầu thu mua vỏ hộp sữa với giá dao động 2.000-3.800 đồng/kg. Việc này đem lại lợi ích rất lớn, không những tái sử dụng rác thải mà còn giúp anh chị em công nhân tăng thu nhập. Nhiều ý kiến phản hồi cho rằng giá thu mua thấp, khó bù đắp được chi phí bỏ ra. Tuy nhiên, lượng giấy thu gom được trong một hộp sữa chỉ đạt 50%, phần còn lại là nhôm nhựa. Đó là chưa kể đến lượng sữa còn sót lại trong hộp góp phần làm tăng thêm trọng lượng. Song song đó, đại diện Tetra Pak Việt Nam cũng hướng dẫn các anh chị em, người tiêu dùng cách xử lý dễ dàng vỏ hộp sữa đã qua sử dụng. Theo đó mọi người có thể tận dụng nước rửa chén hoặc rửa rau lần cuối cùng để tráng bên trong hộp. Sau đó tách hai đầu trên dưới và làm dẹp vỏ là xong. Như vậy, chỉ bằng một hành động đơn giản là chúng ta đã góp phần bảo vệ môi trường.

Tập huấn bảo vệ môi trường - thu gom và tái chế vỏ hộp sữa sau khi sử dụng do Tetra Pak Việt Nam và Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức. Đây là hoạt động thường xuyên diễn ra tại 20 quận, huyện tại TP.HCM trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8-2011. Mỗi lớp thu hút trung bình 150 thành viên từ các nghiệp đoàn rác dân lập, công ty dịch vụ công ích. Trong thời gian tới, các đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành để mở rộng hơn nữa các chương trình tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường đến từng người dân trong TP. Ông Trương Lâm Danh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, đánh giá cao hoạt động này. Theo ông, thu gom vỏ hộp sữa giấy bên cạnh giấy vụn, lon nhôm... giúp tạo thêm một nguồn thu nhập cho người lao động, hỗ trợ một phần cho chi phí sinh hoạt trong tình hình kinh tế khó khăn. Hiện tại, Công ty Giấy Đồng Tiến có ba trạm thu mua. Khách hàng có thể liên hệ số điện thoại 0909.284.881-0918.209.832 (quận 12) và 0909.298.399 (quận 6).

