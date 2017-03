Tai nạn giao thông, những con số giật mình

Con số trên vừa được Thượng tá Đồng Thái Chiến, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn, tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông, Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt công bố tại lễ khởi động chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường” (DSFL) năm 2014 tại TP.HCM. Chương trình do Quỹ Phòng, chống thương vong châu Á (AIPF), Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, kênh VOV giao thông và Ford Việt Nam phối hợp thực hiện (năm thứ bảy) nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho người lái xe.

Theo Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt, năm 2013 đã xảy ra 30.874 vụ tai nạn, làm chết 9.627 người và 31.982 người bị thương. Va chạm giao thông 19.479 vụ, làm bị thương 23.968 người. Trong cả nước, hiện đang quản lý hơn 2,4 triệu ô tô và hơn 40,6 triệu xe mô tô. Có 316 trung tâm đào tạo lái xe ô tô, 96 trung tâm sát hạch, quản lý hơn 31,7 triệu giấy phép lái xe mô tô, 3,7 triệu giấy phép lái xe ô tô.

Thượng tá Chiến cho biết thêm có ba nguyên nhân chính làm gia tăng tai nạn giao thông (TNGT), trong đó tai nạn tăng do ý thức người tham gia giao thông không chấp hành nghiêm luật giao thông (đi sai làn, lấn làn, sai tốc độ…) chiếm tỉ lệ cao nhất. Nguyên nhân thứ hai là tốc độ gia tăng nhanh các phương tiện trong khi hạ tầng phát triển không kịp. Nguyên nhân thứ ba là việc ra đời quá nhiều các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe không đạt chuẩn. Các trung tâm mới này hầu hết chạy theo lợi nhuận, thiếu giáo viên đạt chuẩn, chất lượng xe đào tạo cũ kỹ… nên đã cho ra “lò” nhiều tài xế “kém” về luật lẫn kỹ năng thực hành.





Các học viên đang được các chuyên gia của Ford hướng dẫn lái xe an toàn tại SVĐ Quân khu 7, TP.HCM. Ảnh: NM

Góp phần cảnh tỉnh xã hội về những con số thương tâm về TNGT, bà Mirjam Sidik - CEO của AIPF cho biết: Trên thế giới, cứ mỗi sáu giây có một người chết vì TNGT. Điều bất ngờ hơn là hiện độ tuổi bị chết vì TNGT ngày càng trẻ, từ 15 đến 29 tuổi, rơi vào các quốc gia đang phát triển. Theo thống kê của AIPF, tại Việt Nam nguy cơ bị TNGT luôn tiềm ẩn cao, mỗi năm thiệt hại vì TNGT hơn 3 tỉ USD, số tiền này cao hơn nguồn viện trợ Việt Nam nhận được mỗi năm!

Từ những con số cảnh báo trên, chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường” năm 2014 nhằm tiếp tục góp phần giảm thiểu TNGT một cách sâu rộng và thiết thực hơn. Qua đó nhằm trang bị và nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông về các phương pháp lái xe an toàn và tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bà Mirjam Sidik gợi ý chỉ cần giảm tốc độ 10 km/giờ, bạn đã góp phầm giảm 30% nguy cơ TNGT; hay việc thắt dây an toàn cũng giúp giảm hơn 42% các nguy hiểm khi lái xe. Đặc biệt, đội mũ bảo hiểm giúp giảm 50% nguy cơ tử vong do TNGT.

Tại lễ khởi động chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường” năm 2014, ông Jesus Metelo Arias - TGĐ Ford Việt Nam cho biết: Ford và các đối tác cam kết sẽ có hơn 1.500 người tham gia, trong đó ưu tiên cho những người lần đầu tiên lái xe nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của an toàn đường bộ và trách nhiệm bản thân trước cộng đồng. Những người tham gia chương trình hãy đăng ký tại các đại lý Ford trên toàn quốc sẽ được DSFL cấp giấy chứng nhận sau khóa học (bao gồm các bài giảng lý thuyết, thực hành, thay đổi hành vi…) do các chuyên gia của Ford hướng dẫn.

PHI NGUYỄN