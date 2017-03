Tận hưởng ngày tết an toàn, tiết kiệm

Không khí tết đang đến và ai ai cũng nao nức dọn dẹp, mua sắm. Tuy nhiên, ngày tết sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu bạn đừng bỏ qua việc đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Cẩn thận cháy nổ, chập điện

Nguy cơ này rất dễ xảy ra vì mọi người thường lơ là bỏ qua hoặc cho rằng đó là vấn đề nhỏ. Sự cẩn thận là yếu tố quan trọng hơn hết, giúp bảo vệ gia đình an toàn trong suốt các ngày tết. Trước hết chúng ta cần lưu ý đến nhóm đồ điện gia dụng như bàn ủi, bếp điện, lò nướng, ấm nước, nồi cơm điện... Chúng là những vật dụng tiềm ẩn khả năng rò rỉ, nguy cơ cháy nổ cao. Nguyên lý hoạt động chung của thiết bị này là đều sử dụng dây đốt để làm nóng trực tiếp hoặc gián tiếp. Nếu sản phẩm không đúng chất lượng hoặc lắp ráp sai quy cách thì sẽ rất nguy hiểm.

Bạn hãy nhớ tắt đi các thiết bị điện trước khi ra khỏi phòng. Ảnh: MINH TÚ

Kế đến chúng ta kiểm tra các dây dẫn có sử dụng vỏ bọc bằng nhựa. Những loại này có khuyết điểm là giòn, dễ nứt, bị chảy hoặc chạm mạch. Một vấn đề khác chúng ta nên nhớ là không sử dụng đồ điện trong môi trường nhiệt cao, độ ẩm lớn. Đặc biệt, chúng ta cần tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc về dây tiếp đất vì chúng giúp tránh nguy cơ giật do rò điện từ các thiết bị gia đình. Nếu có thể, bạn nên trang bị một chiếc cầu dao tự động cho các bình nóng/lạnh đời cũ. Bởi nó có thêm chức năng đặc biệt là tự động ngắt mạch khi hệ thống điện có dòng rò hoặc chạm mát. Bạn đừng quên tận dụng những ngày nghỉ trước tết để bảo trì, kiểm tra lại các thiết bị điện.

Sử dụng tủ lạnh hiệu quả

Vào những ngày tết, mọi người thường tích trữ rất nhiều thực phẩm trong tủ lạnh. Tuy nhiên, những tủ nhỏ luôn có mặt hạn chế về dung lượng sử dụng. Do vậy, nhiều gia đình có ý định thay thế một loại lớn hơn để có thể chứa nhiều thức ăn hơn. Nếu biết cách, bạn có thể vừa không phải thay tủ, vừa tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.

Đầu tiên, chúng ta để ý là thông thường tủ lạnh có hai ngăn; ngăn đông có nhiệt độ từ -6oC đến -18oC; ngăn lạnh có nhiệt độ từ 0oC đến 10oC. Đối với các loại thực phẩm tươi sống, chúng cần được bảo quản ở ngăn đông; còn thịt thì nên chia thành nhiều phần nhỏ phù hợp với nhu cầu ăn cho từng bữa. Sau đó, chúng ta bỏ vào túi nylon hoặc để vào hộp có nắp để tránh lây nhiễm vi khuẩn. Cứ mỗi lần đến bữa, cần chế biến thì ta lại lấy ra, rã đông và sử dụng là được. Với các loại hải sản, bạn nên làm sạch, để ráo, ướp với muối, bọc giấy kín. Còn rau quả thì chúng ta bỏ lá sâu, dập rồi cho vào túi giấy bọc kín rồi để ở hộc dưới cùng của ngăn lạnh. Ngoài ra còn một số lưu ý khác chúng ta nên nhớ là thức ăn đưa vào tủ lạnh phải sạch, không bị nhiễm khuẩn; giữa các bao gói thực phẩm, nên để khoảng cách để thực phẩm được làm lạnh đều; giữ tủ lạnh, khay, bát đĩa, túi đựng thực phẩm sạch sẽ. Để tiết kiệm điện, bạn có thể làm sạch mặt giữa cánh tủ và tủ để giảm thất thoát nhiệt ra ngoài. Đồng thời, chúng ta nên điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với số lượng thức ăn bên trong.

MINH TÚ tổng hợp