Tặng 1.000 phần quà cho đồng bào bị lũ lụt

Mỗi phần quà bao gồm các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, đường, nước mắm… Riêng tại Quảng Bình, Co.op Mart đã chuẩn bị 1 triệu gói mì, hơn 1.000 lít nước suối nhằm phục vụ kịp thời đồng bào nơi đây.

Ngoài ra, các siêu thị Co.op Mart ở khu vực miền Trung cũng tập trung nguồn hàng, tăng cường nhập các mặt hàng thiết yếu như gạo, nước chấm, dầu ăn, rau củ quả, thịt heo… với lượng hàng tăng hơn 50% so với ngày thường. Riêng mặt hàng mì gói, lượng hàng được dự trữ gấp 10 lần so với ngày thường. Bên cạnh đó, Co.op Mart cũng thực hiện khuyến mãi, giảm giá 10%-15% các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả… nhằm mang lại cho người tiêu dùng tại đây những mặt hàng có chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với giá tốt nhất.

THANH TRÀ