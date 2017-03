Tặng 20.000 USD cho trẻ mồ côi, tàn tật

Hoạt động này được tổ chức thay cho buổi lễ mừng kỷ niệm. Từ ngày thành lập đến nay, Legend Saigon luôn giữ vững vị trí hạng ưu ở TP.HCM; được bình chọn là khách sạn xuất sắc của TP trong bảy lần trao giải thưởng tạp chí du lịch The Guide do Thời Báo Kinh Tế Việt Nam xuất bản. Đồng thời, Legend Saigon cũng là một trong 10 khách sạn ấn tượng của TP trong chương trình Thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị do UBND và Sở VH-TT&DL TP.HCM tổ chức năm 2010.

NGỌC CHÂU