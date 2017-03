Tăng cường an ninh tại đô thị Phú Mỹ Hưng

Đó là lý do mỗi năm hai lần, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình trật tự xã hội - an toàn giao thông và công tác bảo vệ tại đô thị Phú Mỹ Hưng. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và vạch ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Đại diện ban tổng giám đốc công ty cho biết: “Để đảm bảo an ninh và an toàn cho cư dân đang sinh sống, làm việc hoặc đến tham quan, mua sắm, vui chơi tại khu đô thị thì ngoài việc bố trí 138 chốt gác trong toàn khu đô thị thì bảo vệ Phú Mỹ Hưng còn tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, công an của các phường, quận; dân phòng, bảo vệ dịch vụ… thường xuyên tuyên truyền, tuần tra, chủ động đối phó với những hành động phạm tội của các loại đối tượng trong khu đô thị và các vùng giáp ranh, giữ gìn an ninh cho các sự kiện diễn ra trên địa bàn…”. Đặc biệt, tới đây công ty tăng cường hệ thống camera trên các tuyến đường trong khu đô thị. Tín hiệu được truyền về Trung tâm Giám sát đội bảo vệ của công ty, công an phường, tổ dân phố… để trực tiếp theo dõi, ngăn chặn và kịp thời xử lý khi có sự việc xảy ra.

NGỌC CHÂU