Tặng gần 3.000 phần quà tết cho các hộ nghèo

Mỗi phần quà trị giá 270.000 đồng, gồm các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu như gạo, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm, bánh kẹo, xúc xích, xà bông Safeguard, Camay, dầu gội Rejoice, bột giặt Tide, bàn chải đánh răng Oral B… Tổng trị giá quà tặng là 800 triệu đồng.

Trao tặng quà tết cho các hộ nghèo cho 300 hộ nghèo tại quận Bình Tân (TP.HCM)

Ngay trong tuần qua, đại diện UBND quận Bình Tân (TP.HCM) cùng hai doanh nghiệp này đã đến thăm và tặng quà cho 300 hộ gia đình nghèo tại quận Bình Tân. Được biết, từ nay đến 28-1-2011, ban tổ chức sẽ tiếp tục trao quà tặng tại các địa phương có siêu thị Big C tọa lạc gồm các quận 10, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Phú (TP.HCM) và ở bảy tỉnh, thành: Hải Phòng, Hà Nội, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Vinh, Vĩnh Phúc, Nam Định.

Năm 2009, Big C đã đóng góp trên 120 tỉ đồng vào ngân sách các tỉnh thành nơi Big C có mặt. Năm 2010, Big C vinh dự được người tiêu dùng bình chọn là Top 10 Thương hiệu hàng đầu VN 2010, Dịch vụ Tốt nhất 2010. Với cam kết “Vì cuộc sống tốt đẹp của người tiêu dùng Việt Nam” thông qua nhiều hoạt động cộng đồng tại Việt Nam, Công ty TNHH P&G Việt Nam cũng được tôn vinh trong Top 40 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài họat động hiệu quả nhất do báo Saigon Times bình chọn trong các năm 2005, 2007, 2008.

THANH HẢI